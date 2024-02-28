Культура

«Масленичный разгуляй» проходит в Пскове. ФОТО

«Масленичный разгуляй» в Детском парке Пскова проходит сегодня, 9 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» проходит в Пскове с 12:00 до 19:00. Участники фестиваля стали частью веселого масленичного мероприятия, корни которого уходят далеко вглубь веков.

В празднике принимают участие творческие коллективы Псковской области и Санкт-Петербурга. Гостей фестиваля радуют интерактивные программы, народные игры и забавы, частушки, псковские масленичные хороводы и блины.

Самые смелые соревнуются в традиционной масленичной забаве «Стенка на стенку». Завершением гуляний станет большая масленичная вечерка с песнями под гармонь, частушками и народными танцами.