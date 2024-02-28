Культура

Кинофестиваль «Золотой шуруп» вновь пройдёт в Гдовском районе

Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в Гдовском районе 16, 17 и 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

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«Любителей детского кино организаторы приглашают на замечательное событие этого лета - фестиваль "Золотой шуруп". Площадка ежегодно объединяет талантливых детей-кинематографистов со всего мира», - рассказали в ТИЦ.

В рамках кинофестиваля организуют мастер-классы от профессионалов киноиндустрии, встречи с известными актерами и режиссерами, а также кинопоказы и конкурсы.