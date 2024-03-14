Культура

Концерт к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова пройдет в Вечаше

Концерт «Пусть музыка звучит в память обо мне», посвященный 180-й годовщине со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, пройдет в концертном зале музея-усадьбы в деревне Вечаша Плюсского района в эту субботу, 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В этот день, 18 марта, 180 лет назад в городе Тихвине Новгородской губернии родился великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков», - отметили организаторы.

Для гостей концерта выступят:

Заслуженный артист Воронежской области, ведущий солист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин.

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова с художественно-музыкальной композицией «Золотой петушок».

Концерт пройдет 23 марта в 13:00 по адресу: Плюсский район, музей-усадьба Римского-Корсакова в Вечаше.