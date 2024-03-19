Культура

О водных артериях Мальской долины расскажут в музее-заповеднике «Изборск»

Геологическую историю водных объектов памятника природы «Изборско-Мальская долина» расскажет начальник отдела охраны заповедных территорий музея-заповедника «Изборск» Марина Новикова в рамках Всемирного дня водных ресурсов 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Окрестности Изборска являются уникальным памятником природы северо-запада Русской равнины. Край богат различными гидрологическими объектами. Здесь встречаются озера, реки, ключи, подземные воды, болота», - отметили организаторы.

Всех желающих присоединиться к лекции ждут 22 марта 13:00 в «Палате русской словесности и православной веры», во флигеле Дома купца Анисимова (деревня Изборск, улица Печорская, 41 б).