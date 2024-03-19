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Культура

Порядка 2 тысяч детей и их родителей посетили масленичные празднества в псковском музее

19.03.2024 17:41|ПсковКомментариев: 0

Как прошли масленичные гуляния в Псковском музее-заповеднике, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На масленичной неделе была организована программа «Широка Масленица» в Палатах у Сокольей башни.

Участники узнали о значении Масленицы для русского народа и обрядах каждого дня большой масленичной недели, познакомились с рецептами традиционной псковской кухни и послушали живое фольклорное пение. А затем все посетители с весенними закличками и кричалками прогулялись масленичным поездом вокруг палат, поиграли в народные игры и забавы и смастерили куколку-масленицу.

Программа «Едет Масленица по льду, везёт блинцы на меду...» проходила во Дворе Постникова. 

«Тут тоже не обошлось без исторической справки о народном празднике и традициях масленичной недели. Но быстро перешли от слов к делу – участники поучаствовали в масленичных играх и забавах и поели вкусных блинов», - отметили организаторы.

Всего масленичные празднества посетили порядка 2 тысяч детей и их родителей.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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