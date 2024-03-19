Культура

Поэтический квартирник Николая Рассадина состоится в Пскове 22 марта

Поэтический квартирник Николая Рассадина «Веков не счесть, одна дорога» состоится в псковской Центральной городской библиотеке 22 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Поэт Николай Рассадин всегда отличался своим пристальным взглядом к истории, настоящее поверял прошлым, одну картинку накладывал на другую, и получалось двуплановое изображение времени.

«Мне кажется, необходимо смотреть на мир, не исходя из души, своего внутреннего состояния, а смотреть на свою душу, исходя из реального устройства мира – он иллюзорен лишь до определенного предела. Это дает возможность поставить себя на одну полку со всеми остальными, выявить очевидность, естественность, цельность. Из бунта и обостренного восприятия распада поэтической концепции не выстроишь, - полагает поэт.

Николай Рассадин родился в 1961 году в Москве. Окончил Московский механико-технологический техникум мясной и молочной промышленности, Московскую финансово-промышленную академию. Работал в Московском уголовном розыске. В 2006 году переехал на постоянное место жительства в Псков. Сейчас работает директором псковского гипермаркета «Империал».

Автор издал несколько поэтических сборников - «Исхода не будет», «И было все предрешено». «Всадники Апокалипсиса», «Два века», «На круги своя» - и ряд музыкальных альбомов. Является дипломантом и лауреатом нескольких российских и международных конкурсов поэзии. Стихи Рассадина Николая публикуются в различных коллективных сборниках, в СМИ, на поэтических интернет-порталах.

Также Николай Рассадин ведет музыкальный блог на Псковской Ленте Новостей.