Культура

«И стар, и млад…»: две юбилейные программы провели сотрудники «Михайловского» в Пскове

Две образовательно-развлекательные программы для псковичей провели вчера, 19 марта, сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Первая из них — «И Пушкин с нами» — была предназначена для старших школьников. На неё были приглашены учащиеся псковского лицея № 15 («Гуманитарного лицея»). Школьники побывали на экскурсии по историческому центру Пскова, узнали новые для себя факты из псковской жизни Пушкина и о его «деревенском уединении», посмотрели мультфильмы из серии «Пушкин и…» — шуточную хронику о пребывании поэта в его родовом Михайловском, нарисованную замечательным художником Игорем Шаймардановым.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Разумеется, участники этого разговора не могли «пройти мимо» юбилейной темы — 225-летия со дня рождения поэта и 125-летии Пушкинского заповедника. Ребят пригласили непременно приехать в мемориальные усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», Осиповых и Вульфов «Тригорское», в «Петровское», где хранят историю знаменитого «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала и его сыновей. Школьникам напомнили, что на всех обзорных экскурсиях по Пушкинскому заповеднику можно побывать за государственный счёт — воспользовавшись Пушкинской картой.

Гостями второй встречи, ориентированной на взрослую и более подготовленную аудиторию, стали слушатели университета третьего возраста, — отметили в «Михайловском». Литературную программу назвали «Пушкинский заповедник. Страницы истории». «Однако после серьёзной беседы об истории становления музея и его современной жизни, участники этой встречи также не отказали себе в удовольствии посмотреть замечательный мультсериал», — добавили в музее.