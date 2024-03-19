Культура

Хвостатые хранители: коты на службе псковских музеев

Многие знают об охраняющих культурное наследие главного музея Санкт-Петербурга эрмитажных котах. Животные «работают» в музее официально, и даже есть отдельная статья расходов на содержание четырёхлапых сотрудников. В псковские музеи пока усатых хранителей не трудоустраивают, но это не значит, что там нет своих музейных котов. Есть и еще какие! Псковская Лента Новостей собрала мимими-подборку.

Ученые коты Пушкинского заповедника

Самым богатым на хвостатых внештатных сотрудников оказался Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское». Во всех трех музеях-усадьбах и в деревне «Бугрово» есть свои усатые хранители. И дел у них достаточно.

Вот такие красивые сотрудники есть в Пушкинском музее-заповеднике. Фото музея-заповедника "Михайловское"

«Наши коты ловят мышей, крыс и кротов на территориях и в окрестностях усадеб - у нас всё-таки деревня, чистое поле вокруг, и грызунам раздолье. Так что музеи они спасают: нежелательных "посетителей" держат на расстоянии», - говорит представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Котики всегда при деле. Фото музея-заповедника "Михайловское"

И, конечно, они украшают старинные усадьбы и улучшают настроение сотрудников и посетителей музея, сопровождают туристов на экскурсиях и прогулках по паркам.

Кошка Катька из Тригорского, по отзывам посетителей, очень ласковая. Фото музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Котики Пушкинского заповедника все, как на подбор, красивые и довольно упитанные. Спрашиваю: «Кто их кормит?». «Мыши,- отвечает Лидия Токарева. - Ну, и музейщики подкармливают».

Мася из Петровского работает…или обедает. Фотография Надежды Шабловской.

Наверное, самым известным котиком Пушкинского заповедника был Рыжик - усатый хранитель Михайловского. Именно его симпатичная мордашка украшает статьи о музее-усадьбе в СМИ и посты в соцсетях и, конечно, попадается на многочисленных фото туристов.

«Рыжик – кот необыкновенный. В его обязанности входило не только сказки говорить и песни складывать, но и охранять пушкинскую усадьбу. Он любезно встречал гостей, показывал им любимые места поэта, сверял правильность написания пушкинских текстов, как методист прослушивал экскурсии. Делает он это деликатно, чем заслужил любовь и уважение посетителей»,- с любовью рассказывают о нем сотрудники музея.

Необыкновенный кот Рыжик. Фото Станислава Лебедева.

Рыжик много лет защищал усадебное хозяйство от крыс и мышей, приглядывал за белками и ужами. Говорят, что нарушающим порядок нещадно доставалось.



Один из последних портретов Рыжика. Фото Станислава Лебедева

К сожалению, в прошлом году всеобщего любимца не стало. Возможно, его место займет другой пушистый сотрудник. Но факт остается фактом: в Михайловском кота пока нет.



Зато свой Рыжик недавно появился в Тригорском. И сразу внес «коррективы» в размеренную жизнь обитателей усадьбы.

«В прошлом году здесь появился новенький. Кот-забияка по кличке Рыжик. Не успел в дом-музей зайти и обосноваться, как тут же показал свой характер. Всех котов и кошек всполошил: и своих, и чужих. Шерсть клочьями, обиды, ругань et cetera. Долго ли, коротко ли, но в итоге в борьбе за лучший стул или за лучшую миску все успокоились. Притерлись характерами. Так, по крайней мере, сейчас всем кажется», - передает «кошачьи новости из Тригорского» научный сотрудник мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов Сергей Пинчук.



Место под солнцем Рыжику пришлось отвоевать. Фото Елены Никифоровой.

Правда, сейчас Рыжика временно нет при усадьбе. Причина простая: весна!

Возможно, кот отправился погостить в Петровское. Там, как выяснилось, живет кошечка по имени Мася. Пушистая обитательница музея-усадьбы всегда за работой - ловит грызунов.



Мася из Петровского. Фото Надежды Шабловской

Есть свой хвостатый сотрудник и в деревне «Бугрово». Это не барская усадьба, поэтому зовут его по-простому - Петрович. И спит он тоже, где придется.



Сон Петровича. Фото Регины Малашук.

Служебные коты Псковского музея

Есть коты и на службе у Псковского музея-заповедника. Более того, среди них имеются даже дипломированные специалисты.

Так, в археологическом центре Псковской области, где арендует помещение отдел приема и хранения археологических экспедиционных коллекций Псковского музея-заповедника, с 2014 года живет кошка по имени Маруся - Мусильда. И сотрудники двух учреждений, Псковского музея и Археологического центра, уже много лет о ней заботятся.

Мусильда знает все об археологии. Фото Псковского музея-заповедника.

«В 2021 году питерское котокафе «Республика кошек» проводило всероссийскую премию-перепись служебных котов. Археологический центр подал заявку на эту премию. И Маруся (Мусильда) получила диплом. Кошка добросовестно исполняет свои обязанности и ловит мышей», - отмечает представитель пресс-службы музея Дарья Ёлгина.

Диплом Мусильды. Фото Псковского музея-заповедника.

А в Псковском кремле 1,5 года жила черная кошка. «Она любила гулять по пряслам, осматривая их. Не боялась посетителей, давала себя погладить», - говорит Дарья Ёлгина.

Зимой черная красавица исчезла. Но сотрудники надеются, что с приходом тепла она вернется и снова будет обходить свои владения.

Черная охранительница кремля. Фото Псковского музея-заповедника.

Филиалы тоже могут похвастаться своими музейными котами. В музее-усадьбе М.П. Мусоргского кошки живут давно - лет 8-9. «Это мама с дочкой. Зовут Рыжка и Плакса. Ловят мышей у охранников и в саду. Они очень активные и ловкие», - замечают музейщики.

Рыжка и Плакса - настоящая семья. Фото Псковского музея-заповедника.

И вспоминают случай, как «однажды весной кошки переловили весь выводок утят, живших в пруду у музея: «Прыгали прямо в воду с берега!»

От таких охотников не уйти. Фото Псковского музея-заповедника.

Также хвостатые сотрудницы ловят птиц. Но кормит их не только охота, но и работники музея.

Теплые изборские коты

В Изборске котов можно встретить везде: на улице, в крепости, возле блинной. Последнее место им особенно по душе. Стоит потереться о ноги туристов, и многие из них готовы поделиться с пушистиками блинами.

В крепости можно встретить не только рыцарей. Фото Изборского музея-заповедника.

«С приходом весны коты живут на веранде, греются на солнце и с удовольствием позируют многочисленным туристам. Один кот иногда заходит греться на печке в блинной», - говорит начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности музея Екатерина Иванова.



Постоянный гость блинной. Фото Изборского музея-заповедника.

Те, кто посещал блинную несколько лет назад, наверняка, помнят маленькую ласковую кошечку черепахового окраса по имени Стрелка.

Стрелка поменяла "место работы". Фото Изборского музея-заповедника.

Малышка давала себя погладить и даже не прочь была посидеть на руках у посетителей кафе. В последнее время в блинной она не появляется. У сотрудников даже были подозрения, что ее забрал с собой кто-нибудь из туристов. Но оказалось, что пушистая красавица просто «сменила место работы» - недавно ее заметили по соседству, в сувенирной лавке.

P.S. В подборку вошли далеко не все псковские музейные коты. Хвостатых хранителей культурных ценностей куда больше. Поэтому если среди экспозиций вы заметите кота, не спешите его выгонять — возможно, это сотрудник музея. А, может быть, даже главный экспонат. Потому что котики — это красота!

Светлана Синцова