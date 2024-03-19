Культура

Выставка сказочной мозаики открылась в Псковском музее

Выставка современной мозаики «Великий сказочник», посвященная 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, открылась в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На ней представлено более 50 работ двух мастерских из Москвы (школа Карины Фавока) и Санкт-Петербурга (студия Инги Романовой). Все произведения были созданы специально к выставке.

«Идея организовать проект появилась полгода назад. Это очень короткий срок для изготовления такого количества работ, так как мозаика требует неторопливости и тщательного подбора кусочков, из которых складываются панно. Однако мастера были очень вдохновлены этой идеей. Им особенно хотелось отразить сказочные сюжете, которые так любил Корсаков. Поэтому все удалось сделать к юбилейной дате!» – рассказала заведующая музеем-усадьбой Никола Римского-Корсакова Ольга Жуковская.

В панно, представленных в выставочном пространстве усадьбы, отразилась глубокая увлеченность Римского-Корсакова национальной сказочностью и языческой мифологией. Композитор был непревзойденным мастером музыкального пейзажа. Вы увидите картины по мотивам опер «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Садко», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок», «Майская ночь» и других.

Авторы мозаик отмечают, что Римский-Корсаков видел музыку в цветах. Например, ми-мажор (в нем написаны его «морские» произведения) был синим. Он придумал собственную «гамму Римского-Корсакова». Это очень помогает при создании картин.

Произведения, представленные на выставке, сделаны из академической смальты, натурального камня и художественного стекла в классической римской технике набора и более современной технике «модерн». Авторы старались создать настроение, погрузить зрителя в сказочный мир, понятный каждому и знакомый с детства.

«Проект продлится до июня. Приглашаем посетить усадьбу Николая Римского-Корсакова, погрузиться в атмосферу творчества композитора и увидеть персонажей из его произведений»,- добавили в пресс-службе.