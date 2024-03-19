Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца» королевства Сетомаа

Представляем пятый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Картины и судьбы: от соцреализма – к реальности. В выставочном зале музея работает выставка советской и постсоветской живописи «Связь поколений».

«Встречай весну в Изборске!». Памятник природы «Изборско-Мальская долина» готовится встретить высокий туристический сезон.

«Боговы полотенца» королевства Сетомаа. В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово открылась новая этнографическая выставка.

В Изборске продолжает работу выставка живописи «Израненная земля Донбасса» художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова.

На полотнах живописцев – настоящая летопись военного лихолетья, люди и реалии Донецкой Народной Республики, герои, которые защищают свою историю, свой родной язык, свои святыни, право жить на своей земле и оставаться русскими людьми.

И вот – радостная новость из Москвы! Несколько дней назад, один из участников выставки, художник Алексей Крюков, стал лауреатом президентской премии для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства. Музей-заповедник «Изборск» поздравляет Алексея Крюкова с заслуженной высокой наградой, гордится дружбой и благодарит за столь значимые для всех нас совместные проекты!

5 марта в новом выставочном зале музея-заповедника (добавлю: на сегодняшний день – лучшем выставочном зале Псковской области) открылась выставка живописи «Связь поколений». Кроме Изборского музея, предоставившего современное выставочное пространство, организаторами художественного проекта выступили Государственный музейно-выставочный Центр «РОСИЗО» и Союз художников России. Выставка в Изборске, которую могут увидеть посетители, – лишь часть масштабного проекта: еще три выставки «Связи поколений» открылись в начале марта в Москве, Рязани и Ростове.

Первое и главное впечатление от выставки: высочайший художественный уровень представленных произведений, что вполне закономерно, ведь одним из устроителей выставки является музейно-выставочный центр «РОСИЗО», ведущий свою историю с 1959 года, когда при Министерстве культуры РСФСР была учреждена Дирекция художественных фондов и проектирования памятников. С 1977 по 1994 годы существовал Республиканский центр художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства «Росизопропаганда». Все эти годы Центр проводил передвижные выставки по всей стране и распределял произведения искусства по музеям СССР. За десятилетия деятельности в них было передано около пятисот тысяч произведений искусства. На сегодня фонд «РОСИЗО» насчитывает более 45 000 единиц хранения, осуществляя музейные функции: от хранения, изучения, реставрации до публичного представления музейных коллекций. И вот как раз выставка «Связь поколений» в Изборске стала очередным просветительским проектом «РОСИЗО».

Искусствоведам это всё понятно и известно, а вот обычным зрителям, далеким от истории советского искусства, возможно, требуются пояснения. Так вот, если провести аналогию, например, с театром, то те произведения изобразительного искусства, которые сейчас находятся в Изборске, можно сравнить с гастролями МХТ имени Чехова, Московского театра «Современник» или, допустим, Театра на Таганке. И я нисколько не преувеличиваю! Аналогия точная. Достаточно назвать художников, картины которых представлены на выставке, – Сергей и Алексей Ткачевы, Сергей Суховецкий, Александр Дейнека, Петр Оссовский, Андрей Мыльников, Эдуард Браговский, Андрей Макаров, Александр Лактионов и другие.

Широкой публике, повторюсь, возможно, эти имена ничего не скажут, но это именно «звезды» живописи эпохи соцреализма первой величины, и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть представленные на выставке картины. Работы сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов показывают нам, каким было советское искусство в годы, когда всё вроде бы подчинялось идеологическим схемам и эстетике социалистического реализма. И выясняется, что оно было совсем не таким уж прямым и однообразным, как это нам может представляться по хрестоматиям. Собственно, оно никогда и не было каким-то примитивным или плоским, поскольку академизм, школа русской реалистической живописи, ее лучшие образцы заставляли художников не только совершенствовать свое техническое мастерство, но постигать и отражать жизнь во всем ее многообразии, искать интересные лица, судьбы и сюжеты.

Каждая картина – это окно в мир, маленькое художественное открытие, кусок запечатленной жизни, который преподнес нам художник. Я предлагаю зрителям такой способ знакомства с выставкой: если вас особенно заинтересовала какая-то картина, не поленитесь, зайдите в свой смартфон, забейте фамилию автора в поисковик и прочтите его биографию. Наверняка это будет очень познавательно. Ведь за каждой картиной – судьба художника, подчас непростая или даже трагическая, ведь авторы пережили целые сломы эпох: революционные годы, сталинщину, Великую Отечественную войну, хрущевскую Оттепель, брежневский застой, и картины, пусть это даже пейзажи или портреты, неизбежно отражают судьбу страны и отдельные судьбы художников.

Вот только один яркий и показательный пример. Особым успехом у зрителей пользуется великолепная картина Александра Лактионова «Тишина» 1967 года. Художник родился в 1910 году, умер в 1972-м, то есть представленная в Изборске работа написана за пять лет до смерти автора.

А кто такой Александр Лактионов? Классик жанровой и портретной живописи, лауреат Сталинской премии первой степени, академик Академии художеств и Народный художник СССР, Александр Иванович Лактионов был любимым учеником таких мастеров живописи, как Исаак Бродский и Игорь Грабарь, а знаменитым на всю страну он стал после создания в 1947 году картины «Письмо с фронта», за которую и получил Сталинскую премию (ныне картина находится в собрании Третьяковской галереи).

Не менее знаменита другая картина Лактионова в стиле соцреализма – «В новую квартиру» (1952), а также портреты известных современников – лидера Советского государства Никиты Хрущева, актеров МХАТа Василия Качалова и Ольги Книппер-Чеховой. Поскольку Лактионов был певцом сталинской эпохи, уже в шестидесятые годы к нему стали относиться довольно прохладно, ведь в художественно-академической среде всегда была острой идеологическая и эстетическая борьба, а уже во времена Хрущева и Брежнева на рынок советского искусства с триумфом вернулся русский авангард – условные Малевич и Кандинский.

Но прошли годы, и всё встало на свои места: академический соцреализм Александра Лактионова высоко ценится в том числе и на Западе: в частности, его работы находятся в Музее современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке. То есть не «Черным квадратом» единым живет современное искусство, ну а картина «Тишина», прежде всего благодаря живописному мастерству художника, неизменно производит впечатление на зрителя.

И вот такую развернутую аннотацию, если захотеть, можно дать практически каждой картине. Приезжайте в Изборск, попробуйте сделать это сами. Поверьте, это весьма увлекательное занятие, почти развлечение. Особенно для юных художников, для тех, кто хочет связать себя с искусством живописи.

Вот буквально проникающая в жизнь, поразительно цельная по замыслу и раскрывающая перед нами людские судьбы работа «Рыбаки Псковского озера» кисти Петра Оссовского образца 1972 года, представителя сурового стиля; гипнотизируют его же «Золотые лодки» 1972 года или портрет пожилой женщины, названный «Псковитянка» 1986 года; вот «Дальний рейс» 1948 года, может быть, не самая знаменитая работа культового ныне советского художника Александра Дейнеки; многие зрители буквально застывают перед картиной Алексея Ткачева «Осень в деревне» 1962 года, наблюдая, как крестьянка рубит капусту на своем огороде, – бытовой и одновременно поэтичный эпизод уже уходящей от нас деревенской жизни; вот элегичный пейзаж Андрея Макарова «Кончилось северное лето» 1967 года, вызывающий легкую грусть и ностальгию; а вот актуальная и трогающая за сердце картина современного художника Александра Новоселова, названная им «Скорбь»: мужчина закрывает лицо рукой, пряча слезы, а на столе поминальные стаканы с водкой, накрытые хлебом…

Выставка «Связь поколений» пользуется большим успехом, а всё потому, что она очень разнообразна по темам и техникам, показывая живописными средствами всю человеческую жизнь – от детства до старости, и вместе с этими картинами мы, сами, незаметно для себя, становимся духовно богаче и лучше. Собственно, в этом и заключается высокое гуманистическое назначение искусства. Как заявлено в аннотации: «диалог полотен современных художников и советских мастеров демонстрирует зрителю, как живопись сохраняет и передает вечные нравственные ценности следующим поколениям». Всё верно, но это именно тот случай, когда никакие, даже самые красивые и пафосные, слова не способны передать живого впечатления от изображения, от картины, и поэтому я всех приглашаю в Изборск – на выставку «Связь поколений».

И я продолжаю. Прописная истина, но я ее повторю. Мы едем в Изборск за историей, но не только: уникальность нашего музея-заповедника в том, что он – удивительный памятник природы, и тут я не могу удержаться, чтобы не процитировать строчки Осипа Мандельштама, сравнившего, или, точнее говоря, отождествившего природу с древним Римом, с античностью. Помните? «Природа — тот же Рим и отразилась в нем. / Мы видим образы его гражданской мощи / В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, / На форуме полей и в колоннаде рощи. / Природа — тот же Рим, и, кажется, опять / Нам незачем богов напрасно беспокоить…». Гениальные стихи, напоминающие нам о Вечности и о том, что природу необходимо беречь так же, как и памятники человеческой культуры!

Традиционный слоган музея-заповедника в преддверии высокого туристического сезона: «Встречай весну в Изборске!» И действительно, где еще, как не в Изборско-Мальской долине, наблюдать долгожданное пробуждение природы? Ну, то есть наблюдать можно везде, но особенно красиво это происходит в долине, удивительном творении отступившего десять тысяч лет назад ледника. Здесь напомню вкратце, что такое наш уникальный заповедный ландшафт с точки зрения геологии. Язык науки описывает его так: «сочетание овраго-балочного рельефа с естественными выходами девонских коренных пород, системой живописных рек и озер, богатой различными видами флоры и фауны. Среди типичных для Псковской области диких обитателей, здесь можно встретить редкие и малочисленные виды, подлежащие строгой охране».

Впрочем, на этом, пожалуй, и остановлюсь, дабы не превращать нашу передачу в урок ботаники или в урок зоологии. Лучше приезжайте в Изборск, прогуляйтесь по долине, а заодно можно посмотреть познавательные стендовые выставки, подготовленные научными сотрудниками природного отдела заповедника.

Одна выставка называется «Встречай любовью стаи птичьи» и открыта на веранде музейного кафе «Блинная», кстати, 1 апреля мы отмечаем не только День смеха, но и Международный День птиц, а как раз пернатые представляют самую большую группу животных, населяющих Изборско-Мальскую долину, их у нас – 132 вида. Вторая стендовая выставка с QR-кодами разместилась на тропе к Словенским ключам. Стенды рассказывают о некоторых природных процессах, происходящих в Изборско-Мальской долине как раз сейчас, в весеннее время года. Отсканировав QR-код камерой мобильного телефона, вы попадёте на официальный сайт музея-заповедника «Изборск» и сможете послушать трели прибывших из теплых краёв птиц, голоса скрытных млекопитающих, шёпот пробуждающихся ото сна рептилий и многое другое.

И здесь, возвращаясь к теме сохранения природы, я уполномочен сделать важное объявления. Увы, близится пора пала травы, и мы напоминаем гостям Изборска, что на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» и памятника археологии федерального значения «Труворово городище» строго запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор.



Разжигание костра и неконтролируемый пал травы могут стать причиной лесного или торфяного пожара, который наносит огромный вред флоре и фауне. В огне гибнут свежие травы, кустарники, а также молодые деревца. Плодородие почвы снижается, а полезная микрофлора, помогающая растениям бороться с болезнями, исчезает. Огонь угрожает и произрастающим на заповедных территориях редким растениям, занесенным в Красную книгу и заслуживающим особой охраны. В случае обнаружения пожара или признаков горения звоните в единую службу спасения по телефону «01» (по сотовому телефону – «112»).

И я завершаю. Еще одним напоминаем – о том, что в состав музея-заповедника «Изборск» входит удивительное место – музей-усадьба малого народа сето в деревне Сигово, и недавно в музее открылась очередная этнографическая выставка «Боговы полотенца».

Традиционной религией сето является православие. Время крещения сето относится к XVI веку. Многие традиции сето сохранились до нашего времени. Многовековые контакты сето и русских привели к взаимопроникновению двух культур. И вот одной из особенностей традиционной народной культуры сето являются боговы полотенца, которые отличаются как от русских иконных полотенец, так и от полотенец других прибалтийских народов.

В Музее-усадьбе сето в деревне Сигово собрана богатая коллекция украшенного орнаментами текстиля.

В сетоских орнаментах преобладают геометрические и растительные мотивы. Например, если изображённые птицы смотрят друг на друга, то это оберег на любовь и семейное счастье, а если в одну сторону, то это вышито в память о предках. Сотканные сетоскими рукодельницами знаки были не только украшением, но и помогали им в повседневной жизни: сето верили, что благодаря символам моделируются их благополучие и достаток. Все подробности об изготовлении стоских боговых полотенец можно узнать на сайте музея-заповедника «Изборск». А лучше – приезжайте в Сигово, все увидите своими глазами, а сотрудники усадьбы расскажут о жизни народа сето, напоят вас бодрящим травяным чаем и накормят вкусными сетоскими пирогами.

А вы знали, что за Словенскими ключами и Городищенским озером в Изборске можно наблюдать в режиме реального времени? На нашем сайте доступна онлайн-трансляция, которая позволяет следить за весенней природой с любого устройства.

Здесь остается добавить, что всех, кто хотел бы провести в Изборске несколько дней, ждет наш Гостевой дом, при бронировании которого всем проживающим мы делаем подарок – бесплатные единые билеты в музейные экспозиции, которые действуют в течение двух дней с момента заселения.

Поэтому, собираясь прогуляться по Изборску, рекомендуем приобрести Единый билет. Если начнется дождь, то переждать его можно в наших уютных музейных экспозициях. В стоимость включены входные билеты в Изборскую крепость, во все экспозиции и на выставку «Связь поколений». Если переживаете, что не успеете осмотреть всё за один день? Не стоит волноваться! Билет действует два дня – у вас есть время неспешно посетить каждый зал музейных экспозиций, осмотреть все экспонаты и проникнуться историей древнего города.

Александр Донецкий