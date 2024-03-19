Культура

Картина «Две» Кузьмы Петрова-Водкина вернулась в Псков

Картина Кузьмы Петрова-Водкина «Две» вернулась на свое место в Картинную галерею Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Картина побывала в Музее русского импрессионизма на выставке «Миражи. Саратовская школа». Данный спецпроект был посвящен художникам Саратовской школы живописи, которые на рубеже XIX–XX веков пошли по особому пути и в противовес врубелевскому «демонизму» писали мир гармонии и покоя. На выставке, помимо работ Кузьмы Петрова-Водкина, были представлены произведения Виктора Борисова-Мусатова, Александра Карёва, Петра Уткина и других.

Затем «Две» отправились на выставку «Прикоснувшиеся к Солнцу. В поисках стиля: авангард и реализм в среднеазиатском искусстве. 1920–1960-е годы» в Дом русского зарубежья имени А. Солженицына. Выставка исследовала туркестанский авангард, в котором узбекский орнаментализм и восточные краски соединились с традициями русской академической художественной школы, русской философии и русским футуризмом начала XX века.

Полотно «Две» было написано Петровым-Водкиным в 1917 году. Впервые образы двух девушек появляются в творчестве художника, когда идет написание подготовительных рисунков к многофигурному полотну «Девушки на Волге». Позднее «Две» выделяются в самостоятельное монументальное полотно, которым так гордится Псковский музей-заповедник.