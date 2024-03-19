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Культура

Псковский музей примет участие во всемирной акции «Зажги синим»

31.03.2024 12:26|ПсковКомментариев: 0

Всемирная акция «Зажги синим» пройдет в Псковском музее-заповеднике 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks ежегодно по всему миру проходит акция «Зажги синим» в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма.

Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.

В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва. В этом году Псковский музей-заповедник тоже примет участие в акции «Зажги синим».

В этот день сотрудники Детского музейного центра проведут образовательные программы в Поганкиных палатах для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра.

В картинной галерее пройдет музейное занятие «Путешествие в мир прекрасного» для воспитанников производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Теги: #Псковский музей-заповедник #аутизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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