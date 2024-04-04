Культура

Как Пушкин назвался Феофилактом Косичкиным: в Сети размещён новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Новый, 100-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника.

На первой странице обложки новой «пушкинианы» — репродукция работы псковского художника Анатолия Портнягина «Зимний вечер в Михайловском. (2010) из фондов музея-заповедника.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», силами которого эта серия издаётся с 1996 года, новая книжка подписана в печать и в свет на прошлой неделе. Основу сборника составили материалы научно-практической конференции сотрудников Пушкинского заповедника, которая состоялась в декабре прошлого года. В музее напомнили, что традиционно эта конференция замыкает календарный год и является одним из итогов научной работы в заповеднике, главным направлением которой является разработка локальных, «михайловских» тем с учётом конкретных практических нужд музея и запросов его посетителей.

Среди публикаций, подготовленных по итогам научных изысканий 2023 года, рассказали в музее, есть статьи и заметки с обобщением и анализом некоторых сведений об истории усадьбы Тригорское и связанных с этим имением дворянских родов Зубовых и Вревских. Читатель найдёт здесь изобилующие важными подробностями рассказы и об отдельных предметах из музейного фонда, например — о книге брачных обысков Егорьевской церкви в пригороде Ворониче Опочецкого уезда Псковской губернии 1824—1837 годов в составе одной из самых интересных фондовых коллекций Пушкинского заповедника. Речь идёт о коллекции, которая называется «Документы древнего архива» и включает в себя материалы из истории Михайловской губы (конца XVIII — начала XIX века), в том числе — геометрические планы деревень, межевые книги, письма священникам о разрешении браков крестьянам и отдельные брачные обыски (то есть, свидетельства о регистрации браков), свидетельства о рождении и завещания, купчие крепости и так далее — всего около четырёхсот единиц хранения. Публикацию о книге брачных обысков Егорьевской церкви (как не трудно догадаться, также во многом относящуюся к истории Тригорского) подготовила Татьяна Иванова.

Из новой «Пушкинианы» потенциальные читатели также узнают о возобновлении работы над Пушкинской энциклопедией «Михайловское» и перспективах этой работы. Эту же «книжную тему» продолжает большая статья под названием-пословицей «Гость не много гостит, да много видит». Данная публикация — своего рода анонс нового, весьма и весьма любопытного труда: фразеологического путеводителя по «Пушкинской деревне». Автор — хранитель этого, самого молодого музея в составе «Михайловского» Вячеслав Козмин. В своей статье он, вплетая в текст множество местных поговорок, пословиц и присказок, а также фрагментов профессиональных литературных произведений, рассказывает о столь любезном его сердцу Бугрове. И о том, что название деревни происходит вовсе не от слова «бугры». А ещё о том, по какому случаю в пушкинские времена говорили, что «скобари колом небо подпирают», как из бесед поэта с бугровскими крестьянами родился пушкинский журнальный псевдоним «Феофилакт Косичкин» и так далее.

В дополнение к этим и многим другим материалам конференции читатель найдет в сотой «Михайловской пушкиниане» хронологически привязанную к послевоенному времени публикацию о Д. М. Байчорове — офицере инженерных войск, руководившем разминированием Михайловского (автор — Станислав Лебедев, научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское»), а также заметки, посвящённые Калининградскому Пушкинскому обществу и его связям с Пушкинским заповедником (в разделе «Гости “Михайловской пушкинианы“». Всего в сборник вошли 10 статей. В Пушкинском заповеднике убеждены, что новая «Михайловская пушкиниана» будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей.

Бумажная версия книги объёмом в 14 печатных листа, или в 224 страницы, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется она бесплатно.