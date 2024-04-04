Культура

Выставка «Ковалевская и космос» откроется в Полибино

Выставка «Ковалевская и космос» начнет работу в филиале Псковского музея-заповедника - мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 12 апреля. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Проект призван продемонстрировать посетителям роль Софьи Ковалевской и ее семьи в развитии астрономических знаний, напомнить о выдающихся учёных, а также показать всенародное признание, уважение и любовь к первому человеку, побывавшему в космосе – Юрию Гагарину.

«Неизвестная и чарующая космическая бесконечность манила Софью Ковалевскую. В «Воспоминаниях детства» неоднократно встречается описание звёздного неба, таинственности появления на нём Луны. В 24 года Софья Васильевна написала работу «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме колец Сатурна». Академиком астрономии был прадед Ковалевской – Фёдор Иванович Шуберт», - отметили в учреждении.

Выставка расположится в четырёх залах второго этажа главного усадебного дома музея-усадьбы Софьи Ковалевской. Раздел «Тяжесть исчезла» получил название в честь одноимённого фантастического очерка Циолковского, с которым Ковалевская очень хотела познакомиться. В зале «Через тернии к звёздам» представлены линогравюры художника Игнатия Чапкина, объединённые космической тематикой. Имя Юрия Гагарина – центральное в разделе выставки «Если быть, то быть первым».

Также стоит отметить, что каждый желающий мог стать частью удивительно процесса по созданию выставки и разнообразить своими предметами раздел «Космос в быту». Музейщики принимали от посетителей статуэтки космонавтов, космические композиции, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки и марки. Все это украшало интерьер домов, а также дарилось и передавалось из поколения в поколение, а теперь станет частью тематического пространства.

На выставке представлено более 100 «космических» предметов из собрания Псковского музея-заповедника, Народного музея космонавтики имени А. А. Штернфельда в Пыталово, Литературно-художественного музея имени писателя И. А. Васильева, Музея истории Невеля, Бежаницкого историко-культурного центра Философовых, Краеведческого музея города Новосокольники, Центра технического творчества города Великие Луки. Открытки, марки, сувениры привезли в музей и коллекционеры. Особый интерес представляют работы астрофотографов Псковщины, переданные для экспонирования Псковским планетарием и организацией «Юный техник».

Выставка будет работать с 12 апреля по 4 ноября.