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Культура

160 псковских студентов выступили на региональном этапе «Студенческой весны»

15.04.2024 20:37|ПсковКомментариев: 0

Итоги регионального этапа всероссийского фестиваля «Студенческая весна» подвели в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области. 

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

В течение двух дней жюри смотрели все номера и выбирали лучших, тех, кто представит регион уже на всероссийском этапе «Студенческой весны». В этом году в очном туре участвовали 160 студентов из Пскова, Великих Лук, Опочки и Невеля.   

По итогам отборочного тура обладателями Гран-при стали: в номинации «Струнные инструменты» - Иван Александров, в номинации «Эстрадный монолог» -  Сергей Нищимный, в номинации «Цирковое искусство» Борис Тодоров, в номинации «Эстрадное пение» - Варвара Архипова и в номинации «Современный танец» - София Киперман. Свои заслуженные награды получили и лауреаты первой, второй и третьей степени во всех номинациях. 

«Благодаря участию в фестивале студенты смогли заявить о себе, найти новых друзей из других учебных заведений области, побывать в южной столице региона и узнать историю города на экскурсии. Организаторы проделали большую работу, чтобы у каждого участника и члена жюри после этого фестиваля остались только положительные эмоции. А благодаря спонсорам и партнёрам у победителей "Студенческой весны" был бонус в виде призов», - отметили в центре. 

Организаторами фестиваля «Студенческая весна» в этом году стали Псковская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи», автономная некоммерческая организация Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив», управление образования администрации города Великие Луки, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области.

«Для каждого фестиваль стал незабываемым приключением. А для кого-то это приключение продолжается! Поздравляем победителей и желаем удачи и очередной победы уже на российской "Студенческой весне"!» - заключили в центре.

Теги: #студенческая весна
Источник: Псковская Лента Новостей
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