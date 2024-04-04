Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о Днях Пушкинской поэзии-2024

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Новый выпуск будет посвящен разговору о предстоящих в июне Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятия будут проходить с 6 по 9 июня и в этом году приурочены к 225-летию поэта Александра Пушкина.

Чем эти Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут отличаться от праздников поэзии минувших лет? Кто в этом году возглавит команду организаторов праздника? Каких звездных гостей следует ожидать? На кого в большей степени будет ориентирована программа праздника?

Об этом и многом другом расскажут начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Трансляция завершена