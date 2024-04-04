Культура

Встречи с писателями и конференция состоятся в третий день форума «Русский Запад»

XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» продолжается в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. В этом году он посвящен 80-летию образования региона.

По традиции будет работать книжная выставка-ярмарка. Новинки представят около 30 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Мероприятия форума проходят с 15 по 18 апреля. Во третий день, 17 апреля, состоятся:

I Межрегиональная конференция «Литературная критика. XXI век» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, региональном центре президентской библиотеки, 2 этаж, с 10.00 до 13.00.

Встреча с писателем Валерией Гречиной (Москва) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, смарт-зал, 1 этаж, 12.00).

Встреча с детским писателем Юрием Кузнецовым (Москва) (Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, Октябрьский проспект, 7А, 12.00).

«История страны глазами детских журналов» - презентация проекта издательства «Тримаг» (Москва) (Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, Октябрьский проспект, 7А, 13.45). Проект представляет Юлия Астапенко – директор издательства «Тримаг».

Параллельные мероприятия:

Премьера. Николай Яковлев, «Вася» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, голубой зал, 3 этаж, 14.00). Рассказ читает Виктор Яковлев, актёр театра и кино, заслуженный артист РФ.

Встреча с детским писателем Игорем Жуковым (Москва) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, 1 этаж, 14.00).

Десятилетие науки и технологий. Презентация проекта «ПерельМания и ПерельМагия. Умные книжки об умных игрушках» (Москва) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, смарт-зал, 1 этаж, 14.00). Проект представляет Светлана Тишина, руководитель проекта.

«Питер Брейгель старший. Художник, говорящий притчами» - лекция искусствоведа, кандидата филологических наук, доцента кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Михаила Кукина (Москва) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, региональный центр президентской библиотеки, 2 этаж, 15.00). Ведущий – Александр Питиримов - поэт, главный редактор портала Поэзия.ру.

Творческая встреча c писателем Юрием Поляковым (Москва) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, 1 этаж, 17.00).

Презентация книги И. Соловьева «Отец Владимир» и выставка новых книг Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (город Печоры). Мероприятия пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, актовый зал, 1 этаж, начало в 14.00.

Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. Его называют одним из значимых культурных событий псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.

В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, награждение победителей конкурс «Псковская книга – 2023», творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.