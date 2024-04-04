Культура

«Дом псковского наследия» предложили создать в регионе

«Дом псковского наследия» необходимо создать в Псковской области. Такое мнение выразила экс-председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева на мероприятии, посвященном 10-летию со дня образования комитета и Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из тех мечтаний и больших планов, которые мы ставили перед собой, есть одно интересное, что хотелось бы передать дальше наследию - это создание "Дома псковского наследия", в котором могли бы быть и выставочный зал, и помещение для проведения каких-то конференций, встреч, чтобы там собрались специализированные учреждения и чтобы на этом доме была большая табличка "Дом псковского наследия"», - поделилась экс-председатель профильного комитета.

Елена Яковлева рассказала, что в 2009 году на заседании общественного совета при губернаторе был сделан доклад о проблемах в сфере культурного наследия в Псковской области. Тогда пришли к выводу, что для их решения необходимо создать отдельный специальный орган исполнительной власти, который будет заниматься всеми вопросами, связанными с наследием. К концу 2009 года этот вопрос был решен. А в декабре 2013 года комитет начал свою деятельность.

Елена Яковлева добавила, что комитет во многом был первым. Им была проведена реконструкция общественных пространств Пскова в рамках туристического пластера. Это были большие проекты по реставрации Варламовской башни, Поганкиных палат, башни нижних решеток - плоской и высокой. Это было продвижение объектов ЮНЕСКО, заметила она.