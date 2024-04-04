Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
услуги в цифре
топ заведений для выпускников
Сергей Федосеев о работе в округе
Открытие Гельдтовой бани
тендер от ПЭМЗ
Господин Рейтингомер
новый туристический маршрут
ФКГС поселок Панино
места для выпускного
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
поездки с выгодой
уютный город своими руками
Кабельный потенциал
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Культура 04.04.2024 11:360 Снятый на Псковщине фильм покажут в рамках Дней российского кино на Кубе 18.04.2024 21:100 Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» 18.04.2024 20:000 Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове  18.04.2024 14:390 О Курбатове-друге и Курбатове-собеседнике говорил директор «Михайловского» на встрече с калининградской молодёжью 18.04.2024 10:540 Презентации и книжную ярмарку могут посетить псковичи в последний день форума «Русский Запад» 18.04.2024 09:470 «Михайловское» приглашает на деревенские посиделки в псковскую усадьбу Беклешова
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 11.04.2024 10:2314 Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове 

18.04.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Х Псковский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского состоится в Пскове 19-20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. 

В оргкомитет конкурса поступило около 50 заявок от солистов и ансамблей из различных уголков Псковской области (Пскова, Великих Лук, Острова, Себежа, Гдова, Пушкинских Гор, Печор) и Санкт-Петербурга. 

В состав жюри конкурса вошли:

  • Владимир Соловьев - заведующий кафедрой народных инструментов, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, Заслуженный артист Республики Карелия, Заслуженный деятель искусств России; 
  • Надежда Лазутская - доцент кафедры струнных народных инструментов Белорусской государственной академии музыки; 
  • Олег Пискунов - лауреат международных конкурсов, солист и концертмейстер группы балалаек ГАРНА «Россия» имени Л. Зыкиной, преподаватель ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Музыкальные состязания пройдут в номинациях «Сольные исполнители на струнных народных инструментах», «Баян/аккордеон», «Ансамбли до 8 человек», «Оркестры от 9 человек».

Закрытие конкурса и церемония награждения лауреатов состоится 20 апреля в 17.00. 

Конкурсные прослушивания пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.

Теги: #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 222 человека
18.04.2024, 21:200 Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь 18.04.2024, 21:100 Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» 18.04.2024, 21:000 Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  18.04.2024, 21:000 Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи
18.04.2024, 20:460 Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках 18.04.2024, 20:330 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО 18.04.2024, 20:280 Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев 18.04.2024, 20:180 Сильный снег и дождь ожидаются в юго-восточных районах Псковской области
18.04.2024, 20:050 Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт 18.04.2024, 20:000 Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове  18.04.2024, 19:450 Готовность к действиям при пожаре проверили псковские росгвардейцы 18.04.2024, 19:400 Виртуальную выставку почтовых марок организовала преподаватель псковского колледжа искусств
18.04.2024, 19:200 Почти 1,5 тонны картофеля из Псковской области отправили в субъекты России 18.04.2024, 19:080 Итоги работы регионального отделения РВИО подвел Александр Борисов 18.04.2024, 19:010 Елена Тимашова о продвижении ТОС: Моя главная задача — не подвести  18.04.2024, 18:520 Митинг на горе Соколихе в День воинской славы. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.04.2024, 18:480 Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках 18.04.2024, 18:430 Псковские ТОСы привлекают простотой — Елена Тимашова 18.04.2024, 18:400 Контрабандные сигареты на миллион рублей нашли в поезде себежские таможенники 18.04.2024, 18:280 Яндекс 360 запускает новые тарифы для бизнеса
18.04.2024, 18:230 Владимир Мединский: Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом 18.04.2024, 18:080 В строительстве очистных сооружений в Порхове задействованы 20 человек 18.04.2024, 18:000 Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024, 17:570 Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона
18.04.2024, 17:524 Ложное упрощение 18.04.2024, 17:410 О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк 18.04.2024, 17:310 Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове 18.04.2024, 17:250 За три года на восстановление псковских памятников направили почти три млрд рублей 
18.04.2024, 17:160 Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября 18.04.2024, 17:150 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 18.04.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля 18.04.2024, 16:540 Тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, рассказали на круглом столе в Пскове
18.04.2024, 16:430 Григорий Стороненков о ТОСах, переезде библиотеки и кабинете педиатра 18.04.2024, 16:350 Дети с фенилкетонурией в Псковской области начнут получать выплаты с июня 18.04.2024, 16:230 Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище» проводят в Пскове 18.04.2024, 16:110 «Росгосстрах» сообщил о планах присоединения дочернего общества «Пульс»
18.04.2024, 15:560 Имена погибших на захоронении в великолукской деревне Карцево увековечат до 9 мая 18.04.2024, 15:520 Курьера мошенников из Пскова будут судить за обман пенсионеров 18.04.2024, 15:430 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей. ВИДЕО 18.04.2024, 15:370 Ремонт дороги регионального значения в Новоржеве завершат в этом году
18.04.2024, 15:320 Цветы возложили к памятнику Невскому под Псковом в День воинской славы России 18.04.2024, 15:220 Нового игумена обители встретили в Псково-Печерском монастыре 18.04.2024, 15:120 План дальнейшей догазификации утвердили в Локне 18.04.2024, 15:000 Пронумеровать: зачем вводят обязательную регистрацию для электросамокатов?
18.04.2024, 14:490 Снег ожидается в Псковской области 19 апреля 18.04.2024, 14:390 О Курбатове-друге и Курбатове-собеседнике говорил директор «Михайловского» на встрече с калининградской молодёжью 18.04.2024, 14:281 Воркаут-площадка появится возле центра дополнительного образования в Локне 18.04.2024, 14:180 Самые старые в мире сиамские близнецы скончались в США
18.04.2024, 14:080 Крио-шоу, ростовые куклы и чай: экогонка «Зеленые старты» пройдет в Овсище 18.04.2024, 13:570 Добычинскую школу в Палкинском районе отремонтируют к 1 сентября 18.04.2024, 13:481 Александр Борисов: Военная история Псковской земли - это обширное поле деятельности для РВИО 18.04.2024, 13:390 Работу по продвижению ЗОЖ усилят в Псковской области
18.04.2024, 13:300 В мире клещей 18.04.2024, 13:210 Владимир Мединский: Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках 18.04.2024, 13:140 Светофоры снова не работают на улицах Розы Люксембург и Максима Горького в Пскове 18.04.2024, 13:070 Концепцию развития мемориального парка в Самолве представят Владимиру Мединскому 
18.04.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Еленой Тимашовой 18.04.2024, 12:530 Скончалась сотрудница администрации Куньинского района Валентина Шестеренкина 18.04.2024, 12:474 Александр Невский много сражался с давлением Запада — Владимир Мединский  18.04.2024, 12:400 Регистрация на первомайский квест псковских профсоюзов закроется 19 апреля
18.04.2024, 12:300 Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу в Самолве 18.04.2024, 12:210 Принять меры к регоператору за скопление мусора во дворах попросил пскович Александра Котова 18.04.2024, 12:121 ТОСы и как они меняют жизнь к лучшему? 18.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Григорием Стороненковым
18.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 апреля 18.04.2024, 11:530 Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта Псковской межрайонной больницы 18.04.2024, 11:430 Почти 150 человек эвакуировали из псковского техникума в ходе учений 18.04.2024, 11:340 Жителю Новоржева сделали перерасчет платы за ЖКУ после жалобы в прокуратуру
18.04.2024, 11:250 Расписание движения поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая 18.04.2024, 11:170 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах 18.04.2024, 11:070 Сроки выплаты пенсий и социальных пособий в мае назвали псковичам 18.04.2024, 10:540 Презентации и книжную ярмарку могут посетить псковичи в последний день форума «Русский Запад»
18.04.2024, 10:460 Два взрывоопасных предмета военных времен нашли в Великолукском районе 18.04.2024, 10:380 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей 18.04.2024, 10:300 Исследователь из Петербурга рассказал о своей версии нахождения Вороньего камня 18.04.2024, 10:250 Летняя и зимняя погода одновременно наблюдается в европейской части России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru