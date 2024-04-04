Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове 

Х Псковский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского состоится в Пскове 19-20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
В оргкомитет конкурса поступило около 50 заявок от солистов и ансамблей из различных уголков Псковской области (Пскова, Великих Лук, Острова, Себежа, Гдова, Пушкинских Гор, Печор) и Санкт-Петербурга.
В состав жюри конкурса вошли:
Музыкальные состязания пройдут в номинациях «Сольные исполнители на струнных народных инструментах», «Баян/аккордеон», «Ансамбли до 8 человек», «Оркестры от 9 человек».
Закрытие конкурса и церемония награждения лауреатов состоится 20 апреля в 17.00.
Конкурсные прослушивания пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.