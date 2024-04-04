Культура

«Михайловское» анонсирует новый театральный фестиваль

Новый проект пушкинского юбилейного года — всероссийский фестиваль народных театров «Бугровский гарнец» откроют этим летом в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Пушкинский заповедник будет проводить этот фестиваль в партнёрстве с псковским Центром образовательных и культурных инициатив «Параллели».



Игорь Шаймарданов. Из рисунков к музейному проекту Пушкинского заповедника «Хлебное место»

Как рассказали в музее, название проекта выбрали, хорошенько полистав «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Слово «гарнец» (горшок), по мнению великого лингвиста, ведущее своё происхождение от глагола «горнуть, загребать», на Руси означало ещё и меру сыпучих тел, прежде всего — хлеба. Гарнец составлял «осьмую долю четверика», то есть около 3,3 литра. В пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. «Платой» для бугровского мельника, во владениях которого новый праздник и будет проходить, станут народные сказки, байки, присказки и другие фольклорные «зёрна», воплощённые в кукольные представления, театрализованные программы и спектакли.

Планируется, что в фестивале «Псковский гарнец» примут участие любительские театры и фольклорные коллективы из Псковской области и других регионов России — как взрослые, так и детские. Запланировано это событие на вторую половину июля.

В настоящее время и до 6 мая, уточнили в музее, организаторы ведут приём и обработку заявок от желающих участвовать в первых показах. Более подробную информацию о Всероссийском фестивале любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» можно найти в положении о фестивале. Этот документ сегодня, 19 апреля, размещён в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей» является информационным партнёром этого нового проекта Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».