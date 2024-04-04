Культура

Семейный мультфильм о жизни Пушкина в Михайловском выйдет в кинотеатрах к юбилею поэта

Мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» выйдет на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года. Премьера приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта и драматурга Александра Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия.

Идея мультфильма принадлежит продюсеру Игорю Гаврюшкину и художнику-постановщику Игорю Шаймарданову. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а персонажем с настоящими человеческими чувствами. Для воплощения замыслов был выбран один из самых сложных, но и один самых свободных видов киноискусства — анимация.

Нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова.

Сюжетные линии фильма наполнены тонким юмором, разнообразными биографическими отсылками, мягкой изысканной цветовой палитрой. События мультфильма идут в сопровождении стихотворений поэта, подчеркивая смысловую нагрузку.

Режиссером и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина (Псков), придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма. В них причудливо соединяются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. А среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, ее падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк.

Кроме поэзии в фильме есть чудесная музыка, которую написал композитор Вячеслав Круглик. Музыка в этом мультфильме играет особую смысловую роль — композитор задал особый ритм происходящему на экране и привел в движение образы героев, созданных режиссером и художником.

Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, в нем найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые. Дело в том, что основную цель мультфильма его создатели определили как «необходимость заново влюбить» зрителя в творчество и личность Александра Сергеевича Пушкина.

Мультфильм можно будет посмотреть в кинотеатрах России, в том числе по Пушкинской карте.