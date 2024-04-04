Культура

Посмотреть 500-летние храмы приглашает Псковский музей-заповедник

Сборная экскурсия «Районы, кварталы» от музейного квартала до Покровки состоит в Пскове 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В ходе путешествия у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе», рассказали в музее.

Участники экскурсии смогут прогуляться по исторической части Пскова от музейного квартала до Покровской башни, узнать, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, посмотреть 500-летние храмы. В программу включено посещение Покровской башни.

Место встречи: фойе Главного здания музея (Некрасова, 7). Когда: 30 апреля в 16:00. Обязательна предварительная запись по телефону: (88112)66-33-11.