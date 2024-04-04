Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Афиша «Ночи музеев» в Изборске, «архивный» Пушкин и битва с борщевиком

Представляем шестой выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

«Чудо Преображения» и не только. Что ждет посетителей Изборска в начале высокого туристического сезона.

«Веселое имя Пушкин». В доме купца Белянина открылась выставка, посвященная 225-летию со дня рождения национального гения.

«Искоренить нельзя помиловать». Как музей заповедник сражается с нашествием борщевика.

Итак, друзья, впереди у нас любимые майские праздники и, стало быть, долгожданные длинные выходные! Прогноз погоды нам благоприятствует, небеса и синоптики наконец-то обещают тепло, в некоторые дни аж до плюс 17, а это значит, что самое время вновь посетить наш благословенный Изборск – несравненную средневековую Изборскую крепость и ее живописные окрестности: Труворово городище, легендарные Словенские ключи и Городищенское лебединое озеро. Ну, а кроме архитектурных и природных достопримечательностей, в музее-заповеднике «Изборск» вас ждет еще много интересного и познавательного в музейных экспозициях. Словом, в Изборске стартует высокий туристический сезон!

Обо всем по порядку, но сначала – важный анонс! 18 мая наш федеральный музей, как и все музеи страны, отметит Международный день музеев и присоединится к традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев».

Главным событием дня и ночи станет открытие уникальной выставки в нашем новом и большом выставочном зале – «Чудо Преображения», подготовленной музеем-заповедником «Кижи».

Здесь важно подчеркнуть, что этой выставкой Изборск в очередной раз, выражаясь метафорически, добавит еще одну жемчужину в «Серебряное ожерелье России» – напомню, так называется межрегиональный туристский проект по созданию комплекса маршрутов, проходящих по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России, и разумеется, наш славный Изборск является яркой и неотъемлемой частью всего проекта.

А выставка «Чудо Преображения» посвящена самому большому и сложному традиционному сооружению из дерева на планете – церкви Преображения Господня на острове Кижи. В 1990 году она стала одним из трех первых объектов Всемирного наследия в России наряду с Московским кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга. В экспозиции будут представлены более 100 экспонатов, в том числе – макет церкви Преображения, клиновидные потолочные иконы «неба», плотницкие и столярные инструменты, которыми строились деревянные церкви и дома, инструменты резчика иконостасной рамы, книги, ткани и другие предметы из интерьера церкви. То есть вы не только познакомитесь с уникальным памятником русского зодчества, но и будто побываете в мастерской реставраторов, увидите, как создавалось деревянное чудо.

В этот же день, 18 мая, в Изборске будет работать целая команда сотрудников Музея-заповедника «Кижи», которые проведут авторскую экскурсию по выставке «Чудо Преображения», представят этнографическую лекцию-презентацию про традиционные пояса «Пояс: путь, преграда, узы?», устроят мастер-класс «Остров Преображения» по изготовлению открыток с силуэтами кижского архитектурного ансамбля. А еще посетители смогут совершить полет над островом Кижи» в специальных VR-очках.

И это лишь один из пунктов насыщенной событиями музейной афиши; разумеется, в свой профессиональный праздник сотрудники музея-заповедника «Изборск» предоставят посетителям и собственную программу мероприятий. Афиша свёрстана – в нее входят познавательные игры для детей, мастер-классы по традиционным рукоделиям и живописи, фольклорная программа «Родная сказка», интерактивная площадка в Изборской крепости «Путешествие из Изборска в Царьград», акция «Дарю музею. Семейные реликвии» в Доме купца Белянина, гастрономические мастер-классы «Вкусно, как у бабушки!» по приготовлению карельского десерта и сетоского манного мусса, ночная экскурсия по Изборской крепости и тропе к Словенским ключам «Связь поколений. Изборск», показ кинофильмов и многое другое. Тут остается добавить, что «Ночь музеев» – это вовсе не фигура речи, с 18 на 19 мая и Изборская крепость, и все музейные экспозиции будут работать до двух часов ночи, и вы имеете действительно редкую возможность провести незабываемую ночь в музейном Изборске.

И я продолжаю – рассказом о наших очередных выставочных проектах. В Доме купца Белянина открылась выставка «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии», посвященная 225-летию со дня рождения нашего национального гения. С детства нам знакома знаменитая формула «Пушкин – наше всё», но и Изборск – тоже «наше всё», и вот эти «всё» счастливо соединились на Изборской земле. Выставочный проект подготовлен Государственным архивом Псковской области при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества и рассказывает главным образом о пребывании Пушкина в Псковской губернии. Выставка чрезвычайно интересная и познавательная.

Многие из нас увлекаются популярной пушкинистикой и часто наивно полагают, что знают о Пушкине всё, но это, конечно, далеко не так, а выставка из Псковского архива рассказывает и наглядно показывает, как и чем жил Пушкин именно на Псковщине, в какие годы своей недолгой жизни он бывал в Псковской губернии (спойлер: не только в пору своей михайловской ссылки!), какие произведения, где и когда сочинил, какие города и села посещал: Псков, Порхов, Остров, Опочку, Врев, Боровичи… И так далее.

Проект неслучайно называется «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии». Вторая часть названия отсылает к прекрасной традиции поэтических фестивалей, рожденной после Великой Отечественной войны. На выставке представлены два фотоальбома из Псковского архива с фотографиями с 1940-х по восьмидесятые-девяностые годы прошлого века, на которых запечатлены знаменитые на всю страну – сначала Всесоюзные, а затем Всероссийские – праздники поэзии с участием известных советских поэтов и писателей и целым морем простых людей, собиравшихся в июньские дни на поляне в Михайловском.

В доступной визуальной форме с комментариями архивистов и большим художественным вкусом представлены уникальные материалы из фондов Государственного архива Псковской области и его научно-справочной библиотеки: императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, исповедальные росписи, родословная книга Псковской губернии и другие документы, рассказывающие об истории предков поэта.

А своего рода маленьким «аттракционом» может стать для посетителей выставки интерактивный макет генеалогического древа предков поэта по материнской линии. Все это, повторюсь, не только чрезвычайно познавательно, но и увлекательно сделано и представлено.

Незадолго до своей смерти другой наш национальный гений – поэт Александр Блок написал: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни». Блок неслучайно использовал слово «веселое» – оно противостоит неизбежной сумрачности и серьезности наших будней, отсылая к словосочетанию «веселая наука». Наука и должна быть веселой, легкой, интересной. Так вот, Пушкинская выставка в Изборске, посвященная 225-летию поэта, которое мы со всей страной отметим в июне, это именно такая легкая, веселая и наглядная пушкинистика, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Другая выставка, о которой я хочу сегодня рассказать, открылась и работает в доме-усадьбе купца Шведова и наверняка будет интересна ценителям этнографии. Выставка называется «Краше цвета алого» и представляет замечательные образцы вышивки и ткачества из собраний Государственного музея-заповедника «Изборск», Витебского областного краеведческого музея и Витебского областного методического центра народного творчества. То есть это еще один наш межмузейный проект, сделанный вместе с коллегами из братской Белоруссии.

Ценители народного творчества все увидят сами, а, дабы привлечь широкую публику, только скажу, что многие орнаментальные мотивы, сохранившиеся в текстиле вплоть до конца XIX – начала XX веков, появились еще в эпоху неолита, репрезентируя мыслительные представлений человека о предметах и явлениях мира. Дело в том, что древний орнамент, – оказывается, – был практически необходимой, утилитарной частью любого изделия. Полотенца с шитыми и ткаными украсами являлись культовыми предметами и, как наследие дохристианских верований, стали принадлежностью божниц.

Лучше всего традиционные узоры сохранились на одежде и праздничных предметах. Это разнообразные полотенца – свадебные рушники, набожники, утирки; скатерти белые и красные, покрывала. В тканых изделиях широко использовался ромбический орнамент, таивший глубокий древний смысл.

Основой орнамента являлся круг, который был не диском в нашем современном понимании, а ромбом. Украсы и изображения в виде ромба – это символы бога-Солнца, огненные знаки, обозначения засеянного поля. То есть вещи, представленные на выставке, – всё предметы глубоко символичные, напоминающие и воспроизводящие те незримые связи, которые соединяют каждого человека с его родом, с предками, с Богом.

И третья выставка, стендовая, о которой я успеваю сегодня рассказать, подготовлена отделом охраны заповедных территорий, и размещена на веранде музейного кафе «Блинная». Называется выставка необычно и даже остроумно: «Искоренить нельзя помиловать» и посвящена она насущной и чрезвычайно актуальной проблеме, с которой сталкиваемся все мы, жители не только сельских территорий, но и городов, – я говорю и вторжении и почти повсеместном распространении такого зловредного и опасного растения как борщевик Сосновского.

Музей-заповедник «Изборск» борется с нашествием борщевика всеми возможными способами, как в средние века Изборская крепость и ее гарнизон бились с иноземными захватчиками (да позволю себе такое сравнение), однако эта битва с растением-захватчиком осложняется тем, что в округе Изборска много частных владений, хозяева которых не затрудняют себя борьбой с этим опасным растением, в результате чего борщевик оказывается фактически неискореним.

Именно поэтому в названии выставки отсутствует запятая. Категоричный и безжалостный вариант «Искоренить, (запятая, пауза) нельзя помиловать» – был бы хорош для всех. А в реальности, увы, получается: «Искоренить нельзя», потому что побороть борщевик можно только коллективными действиями. А они, повторюсь, зачастую невозможны из-за беспечного отношения к борщевику со стороны хозяев частных усадеб.

Как раз о способах борьбы с борщевиком (а не только о самом растении) наглядно рассказывает выставка. Инвазия борщевика (от латинского слова invasio – нашествие, вторжение) вызывает большую тревогу, поскольку в результате нарушается биологическое равновесие в экосистемах, контролируемых человеком. Обедняется видовой состав луговых трав, кормовых и лекарственных растений.

Разрастаясь по окраинам полей, лугов, опушкам лесов, стенкам придорожных канав, обочинам проселочных дорог, борщевик Сосновского представляет непосредственную угрозу здоровью населения из-за способности вызывать фотохимические ожоги. Об этом тоже необходимо знать и помнить. И, конечно, всеми возможными средствами бороться с опасным растением, чтобы в конце концов словосочетание «Искоренить, нельзя помиловать» стало окончательным и не подлежащим обжалованию приговором.

В завершение программы повторю еще раз, что на длинные выходные музей-заповедник «Изборск» ждет посетителей. И здесь наши биологи напоминают гостям, что с приходом тепла в Изборско-Мальской долине проснулись рептилии. Да, апрель выдался в этом году не самый теплый, тем не менее змеи уже проснулись, и, гуляя по территории заповедника, необходимо быть очень внимательным и осторожным: на своем пути вы можете встретить ужа или гадюку.

Завершая программу, озвучу памятку для посетителей заповедника от наших биологов. Змеи появляются на поверхности в конце марта – начале апреля, иногда в начале мая. Пик наибольшей активности змей заканчивается в июне, однако их перемещение в поисках партнера, пищи и зимовального укрытия может длиться до сентября. Отличительной особенностью ужа является черная окраска спины, обтекаемая форма головы, на которой имеются два крупных рыжих пятна. Ядовитых желез уж не имеет. Будучи застигнутым врасплох, переворачивается на спину, высовывает язык и притворяется мёртвым. В качестве оборонительной реакции хорошо известно также выделение ужом обладающей сильным отталкивающим запахом жидкости, которую он выбрасывает из клоаки. Гадюку можно отличить по хорошо заметному зигзагообразному рисунку на спине. Змея с момента рождения считается ядовитой. При укусе взрослая особь выпрыскивает яд в тело жертвы через клыки длиной около 5 миллиметров, которые помещаются в закрытой пасти только в лежачем положении.

Чтобы минимизировать вероятность быть укушенным, рекомендуем соблюдать несколько правил посещения заповедной территории: ходить в лес в закрытой одежде; надевать высокие сапоги или ботинки; при виде змеи уходить от нее в противоположную сторону; при ходьбе шевелить палкой траву, от вибрации змея уползает; взять с собой противоаллергический препарат и бутылку воды.

Если укуса не удалось избежать, то пострадавшему необходимо обеспечить полный покой. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо, иначе яд быстро распространится по организму. В первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте ранку и начните энергично отсасывать яд ртом. Проводить манипуляции необходимо беспрерывно в течение 15 минут. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50% яда.

Ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку, которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не сдавливала мягкие ткани. Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Адрес ближайшего травмпункта вам подскажут по номеру единого вызова экстренных служб 112 или по номеру 03.

Всех, кто хотел бы провести в Изборске несколько дней, ждет наш Гостевой дом, при бронировании которого всем проживающим мы делаем подарок – бесплатные единые билеты в музейные экспозиции, которые действуют в течение двух дней с момента заселения. Поэтому, собираясь прогуляться по Изборску, рекомендуем приобрести Единый билет.

Александр Донецкий