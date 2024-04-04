Культура

Стала известна программа XIII Молодёжного пасхального фестиваля в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковскую молодёжь, гостей города и всех желающих посетить мероприятия в рамках XIII ежегодного пасхального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

5 мая, в день Светлой Пасхи, можно будет стать участником праздничного гуляния у храма Александра Невского. В программе: выступления Казачьего и Большого хоров храма и фольклорных коллективов, катание на лошадях и угощение. Площадки будут работать с 12.00. Вход свободный.

В этот же день в 13:00 можно будет посетить мастер-класс по пасхальному звону от руководителя школы звонарей храма Димитрия Солунского – Игнатия Шешукова. Кроме того, всю пасхальную неделю, Светлую седмицу, любой желающий с 9.00 до 18.00 может бесплатно попробовать позвонить в колокола в храме Димитрия Солунского.

6 мая в 18:30 состоится праздничный концерт, в котором примут участие: вокальная мастерская Алины Виардо, фольклорный коллектив «Очелье», Денис Маханьков (орган) и Илья Кричевский (гобой), а также академический хор колледжа искусств и квинтет деревянных духовых инструментов.

Напомним, XIII Молодёжный пасхальный фестиваль проходит в рамках Псковского пасхального фестиваля, организаторами которого являются псковское отделение Российского фонда культуры, комитет по культуре Псковской области, Псковская областная филармония (структурное подразделение ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»).