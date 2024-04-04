Культурные памятники из фонда музея можно найти в спектакле «Псков – город-воин»

Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин», посвященный военной истории Пскова, можно увидеть на территории Псковского кремля с 26 апреля по 8 мая. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике, при создании спектакля оцифрованы и вплетены в сюжет великие культурные памятники из фонда музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
На стене Довмонтова города оживает история воинской славы Пскова. Спектакль рассказывает о героях-псковичах, которые во все времена стояли на защите рубежей страны.
При создании спектакля использованы культурные памятники из фонда Псковского музея:
Напомним, показы проходят до 8 мая, сеансы ежедневно в 21:30 и 22:30.
Бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассе БКЗ Псковской областной филармонии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.