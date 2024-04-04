Культура

Культурные памятники из фонда музея можно найти в спектакле «Псков – город-воин»

Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин», посвященный военной истории Пскова, можно увидеть на территории Псковского кремля с 26 апреля по 8 мая. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике, при создании спектакля оцифрованы и вплетены в сюжет великие культурные памятники из фонда музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На стене Довмонтова города оживает история воинской славы Пскова. Спектакль рассказывает о героях-псковичах, которые во все времена стояли на защите рубежей страны.

При создании спектакля использованы культурные памятники из фонда Псковского музея:

Икона «Богоматерь Великая Панагия (Оранта Мирожская)» из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове;

Икона «Сретение Богородицы» из часовни Владычного креста 1784 года с выставки «Любуюсь Псковом» в Поганкиных палатах;

Диорама «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 г.» из экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании музея.

Напомним, показы проходят до 8 мая, сеансы ежедневно в 21:30 и 22:30.

Бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассе БКЗ Псковской областной филармонии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.