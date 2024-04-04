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Культура

Художественные дневники Коринны Претро о жизни «рядом с Пушкиным» экспонируют в Тригорском

01.05.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыта новая выставка. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, экспозиция называется «Тридцать пять лет и… “два года незаметных“» и на ней представлена графика Коринны Претро — известной художницы из Санкт-Петербурга, давнего друга и соратника музея. Приурочен проект к двум круглым датам: 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 85-летию художницы, чьи жизнь и творчество накрепко связаны с псковскими пушкинскими местами.

Коринна Претро. Тригорское. Вечер (2006). Из фондов музея-заповедника.

В «Михайловском» рассказали, что на пленэрах и в интерьерах Пушкинского заповедника Коринна Претро впервые работала в 1959 году, будучи студенткой «Репинки» — в дни своей первой художественной практики. Но Святогорье стало родным для её семьи намного раньше: в 20-е годы прошлого века здесь, в деревне Воронич близ мемориального Тригорского, поселилась её мама, которая тут же, на вороническом кладбище, сейчас и покоится. Постепенно художница стала не просто частым, а постоянным гостем здешних мест, приезжая в Святогорье каждое лето. Её графические листы — своего рода дневниковые зарисовки о жизни «рядом с Пушкиным» — музей неоднократно показывал на персональных и сборных выставках как в Псковской области, так и за её пределами. Постоянная виртуальная экспозиция графики Коринны Претро развёрнута на официальном сайте музея, и, кроме того, силами «Михайловского» в серии «Святогорская галерея» был выпущен в свет художественный альбом с репродукциями работ художницы (2006). А два года назад над входом в Георгиевский храм, воссозданный на городище Воронич, появился надвратный образ Георгия Победоносца, написанный ею.

Сегодня в фондах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» хранится 93 работы Коринны Претро. На новой выставке представлено 29 из них.

Экспозиция «Тридцать пять лет и… “два года незаметных“» открыта в «Тригорском», в мемориальной усадьбе приятелей и соседей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Разместили её в «Классной комнате» господского дома. В заповеднике планируют, что выставка будет работать для посетителей без малого три месяца, до 25 июля; таким образом, её смогут увидеть и многочисленные гости предстоящего LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней Пушкинской поэзии и русской культуры).

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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