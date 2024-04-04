Культура

Экскурсия-эмпатия пройдет в Псковском музее ко Дню Победы

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее-заповеднике ко Дню Победы. Она будет посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого», - отметили в учреждении.

Экскурсия пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) 8 и 9 мая в 14:00. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.