Культура

Масштабную экскурсию по историческому центру Пскова организуют музейщики

Псковичей приглашают на масштабную экскурсию по исторической части Пскова - от Псковского Кремля до Покровской башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Вас ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. Потом вы узнаете про вечевой строй Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта», - рассказали в музее.

В ходе путешествия у гостей экскурсии будет возможность открыть для себя интересные факты о древнем Пскове, прогуляться по весеннему городу, узнать, как знакомые места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами.

Посещение Покровской башни в программе.

Когда: 10 мая (пятница) в 14:00. Где: Информационный центр музея (улица Кремль, 4). Телефон для записи: +78112663311.