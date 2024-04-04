Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Фединой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывает солистка ансамбля русской музыки «Псков», лауреат многочисленных вокальных конкурсов, дважды обладательница премии президента РФ «Молодые дарования России» Елена Федина. Поводом для встречи стал концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», который накануне Дня Победы состоялся в БКЗ Псковской областной филармонии. Кроме того, гостья студии расскажет о своем творческом пути и планах.

Можно ли молодое поколение влюбить в музыку прошлого века, в частности, в фронтовые песни и песни послевоенных лет? Чем ценны концерты, посвященные Дню Победы? Какая у Елены Фединой любимая фолк-певица? Об этом и многом другом — в эфире. И, конечно же, гостья студии исполнит для радиослушателей несколько песен.

Трансляция завершена