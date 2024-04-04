Культура

Опубликована программа «Ночи музеев-2024» в Пскове

Всероссийская акция «Ночь музеев» традиционно пройдет в Псковском музее-заповеднике в следующую субботу, 18 мая. Тематика мероприятия будет связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В этом году события акции развернутся в самом сердце Псковского музея – в музейном дворике. Для гостей подготовлена обширная и яркая программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, будут задействованы Поганкины палаты, Картинная галерея и главное здание музея.

События «Ночи музеев» начнутся в 18:30. В течение двух часов, до 20:30, в музейном дворике под открытым небом будет работать множество интерактивных площадок на любой вкус: «Купеческий двор», «Стрелецкие потехи», «Копийный тир», «Семейный сервиз», «Мульт.площадка», «Детство Ратибора», «Старый дворик», пленэр «Любимая игрушка», «Семейный герб». Здесь занятие по душе себе найдут как юные гости музея, так и их родители.

Параллельно с работой площадок будут проходить мини-экскурсии по залам музейных объектов: Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания музея. Участники экскурсий «Веками вместе», «Все по Домострою», «Случилось нам пожить в Париже», «Я приглашаю Вас в музей», «Портреты предков на стенах…» и «Возрождение энкаустики» смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея, которые будут впервые представлены публике в рамках акции, а также по-новому взглянуть на знакомые залы, открыв для себя их содержание с другой, весьма неожиданной стороны.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Одной из главных смысловых точек «Ночи музеев-2024» станет новая выставка семейных реликвий, которая откроется в Поганкиных палатах специально для гостей акции. Сразу в нескольких залах будут представлены реликвии, которые помогут проследить преемственность поколений наших предков с древности до конца XX века. Разделы выставки будут посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидят помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.

В 20:30 начнется торжественная программа открытия праздника с участием исторических персонажей, имена которых знакомы каждому псковичу – княгиня Ольга, князь Довмонт, купец Сергей Поганкин и другие. Помогать великим предкам будут члены клуба исторической реконструкции «Орден», которые устроят для гостей настоящее представление.

Параллельно с театрализованной программой для желающих начнется свободная работа выставок и будет продолжаться в течение всей второй части праздника, до 23:00. Также в течение «Ночи музеев» в музейном дворике будет работать кейтеринг – фудтрак кондитерского дома «Себежанка».

Изюминкой всей программы станет концерт кавер-группы «Красивая», который будет радовать гостей «Ночи музеев» с 21:00 до 22:00. А после, с 22:00 до 23:00, для самых стойких начнется зажигательная ретро-дискотека, за музыкальное сопровождение которой будет отвечать Dj Pop Off.