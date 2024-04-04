Культура

Псковская библиотека приглашает волонтеров для чтения книг Валентина Курбатова

Третий цикл общественного проекта «Цитаты из Курбатова» начинает кабинет Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, к участию приглашаются все желающие.

Итогом проекта станет сборник цитат писателя, критика, лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова.

«Его проза – сокровищница наблюдений, мыслей и образов. Цитатник по его произведениям даст возможность широкой аудитории познакомиться с творческим наследием писателя, будет способствовать его популяризации, соберёт самые яркие и глубокие высказывания Валентина Яковлевича», – рассказали в библиотеке.

Задачей волонтеров станет чтение книг Валентина Курбатова из фонда библиотеки, выявление значимых ярких цитат, внесение их в общий перечень. Желающие принять участие в проекте должны подать заявку на добровольческой платформе «Добро.ру». Прием заявок и работа в рамках проекта продлятся до 15 июня текущего года. Предполагаемая занятость для участников проекта – 1-2 часа в удобные для них дни. Время работы и количество дней для работы устанавливаются индивидуально.

Добровольцы могут читать книги критика как в кабинете Курбатова, так и в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана». Кроме того, участники проекта из Псковской области и из других регионов могут взять для обработки книги Курбатова в удобной для них библиотеке.

Напомним, впервые проект стартовал в 2022 году. За прошедшие два года добровольцы прочитали в рамках проекта 11 книг Курбатова. Результатом стали более 700 собранных цитат. Они широко применяются в деятельности библиотеки, направленной на популяризацию литературного наследия Валентина Курбатова. Например, в начале 2024 года заработал Telegram-бот SlovaKurbatovabot, с помощью которого любой желающий может познакомиться с высказываниями писателя, разделенными на несколько тем.

Также кабинет Курбатова областной библиотеки продолжает сбор материалов о Валентине Курбатове для размещения на тематическом портале: воспоминаний, фото- и видеоархивов, а также автографов писателя.