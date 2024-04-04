Культура

Псковичей и гостей региона приглашают на ночную экскурсию по Изборску

Псковичей и гостей региона приглашают встретить «Ночь музеев» в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

«В этом году главная тема "Ночи музеев" – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии"», пройдёт она в рамках Года семьи, объявленного президентов РФ Владимиром Путиным.

Главным событием станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи. Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи», сотрудники которого проведут для гостей авторские экскурсии, интереснейшие мастер-классы, а также раскроют секреты приготовления карельского десерта.

Гостей ждёт ночная экскурсия по Изборску, лекции, разнообразные мастер-классы, игры и многое другое.

«Уверены, каждый найдёт для себя что-то интересное. Мы ждём вас в Изборске 18 мая с 16:00 до 02:00. Вход свободный!» - призвали в музее.