Культура

Программу «Ночи музеев» опубликовал музей-заповедник «Изборск»

Опубликована программа мероприятий, которые будут проходить 18 мая в государственном музее-заповеднике «Изборск» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей заповедник «Изборск»

Главным событием станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи.

Сотрудники государственного музея-заповедника «Кижи» познакомят зрителей с историей реставрации уникального храма и семейными реликвиями Олонецкой губернии, а также проведут мастер-класс по изготовлению открытки с силуэтами кижского архитектурного ансамбля. Отметим, что у гостей будет возможность отправиться в виртуальный полёт над островом Кижи в VR очках.

В программе также традиционная экскурсия по ночному Изборску, ночной просмотр фильмов на стене Изборской крепости, гастрономические мастер-классы и акция «Дарю музею. Семейные реликвии».

С 16:00 до 18:00 в Изборской крепости будет проходить программа для детей. Юных зрителей ждёт игровая презентация крестьянского костюма и разнообразные творческие мастер-классы, подготовленные сотрудниками музея-заповедника «Кижи». Также ребята смогут посетить уже полюбившуюся псковичам фольклорную программу «Родная сказка» и отправиться в «Путешествие из Изборска в Царьград».

Изборская крепость 18 мая будет работать до двух часов ночи, музейные экспозиции – до 22:00. Вход свободный.