Культура

Съемочная группа телеканала «Красная линия» работала в Псковском музее-заповеднике

Съемочная группа телеканала «Красная линия» работала в Псковском музее-заповеднике сегодня, 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Группа прибыла в Псков для создания специального репортажа о Псковской православной миссии, организованной в годы оккупации Псковщины.

В качестве эксперта при создании материала выступил старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Юрий Конов. Сотрудник музея рассказал об организационных мерах, которые были приняты оккупантами для создания миссии, о целях немецко-фашистских захватчиков, а также о материалах из архивов музея по данной теме.

Так, в пространстве постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» представлены издания Православной миссии, архипастырское послание к пастырям и пастве, почтовые марки, а также архивные фотографии Троицкого собора. Также можно увидеть фотографию партизана-отца Федора Пузанова в боевом строю. В 1940-е годы он вел разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал данные о передвижениях немцев.

Также в Древлехранилище Псковского музея хранятся вещи, переданные Ростиславом Полчаниновым, миссионером-мирянином, членом Народно-трудового союза. Среди них несколько книг с экслибрисом Полчанинова, и коллекция зарисовок немецкого солдата Хайна Апеля с изображением достопримечательностей Пскова. Уникальные предметы презентовала начальник отдела книжных фондов и письменных источников Наталья Родникова.

Благодаря материалам, изученным в музее, команда телеканала создаст проект, посвященный деятельности Псковской православной миссии, который можно будет увидеть в эфире «Красной линии».