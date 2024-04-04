Культура

Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее

Ежегодный фестиваль детских музейных программ состоялся в Псковском музее-заповеднике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в этом году он был посвящен 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и прошел в формате игры по станциям, которые объединяла общая тематика – Великая Отечественная война.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Более 450 школьников в составе 14 классов из различных школ города побывали в музейном квартале и стали участниками фестиваля.

«В течение всего учебного года ребята, которые участвуют в фестивале музейных программ, приходили к нам на различные занятия, программы и мастер-классы. Теперь, в качестве некоего поощрения, мы устраиваем для них этот праздник, на котором в игровой и интересной форме знакомим их с такой важной страницей нашей истории, как Великая Отечественная война», – поделилась заведующий сектором «Музейный образовательный центр» Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

События фестиваля развернулись на пяти тематических площадках – «Этот День Победы», «23 июля», «Солдатский вещмешок», «Растения-лекари» и «Игры нашего двора». Станции располагались во дворе Поганкиных палат и в пространстве экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Ведущие рассказали школьникам о событиях военных лет, особое внимание уделив нелегкой судьбе Псковщины и роли псковичей в деле достижения Победы.

На экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» ребят познакомили с диорамой «Освобождение Пскова 23 июля 1944 г.», которая является одной из главных смысловых точек выставочного пространства, а на интерактивных площадках под открытым небом участникам фестиваля рассказали о буднях солдат на фронте, о растениях, которые часто спасали жизнь бойцам, об играх, которые были популярны среди ребят в 1940-1960 годы, и, конечно же, разучили с ними несколько песен военных лет.

Традиционно главным партнером Псковского музея-заповедника в проведении фестиваля стало Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора. На площадке «Растения-лекари» о лекарственных растениях и их роли в жизни солдат на фронте ребятам рассказывали заместитель начальника и главный специалист отдела государственного надзора за особо охраняемыми природными территориями и в сфере охоты Ирина Александрова и Екатерина Максименкова.