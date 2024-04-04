Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» со Светланой Мельниковой о «Музыкальной экспедиции» и «Ночи музеев»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ней широкий круг вопросов, связанных с деятельностью музе. В частности, они поговорят о новых проектах и выставках, о предстоящей «Музыкальной экспедиции» и акции «Ночь музеев», о фестивалях, которые пройдут в ближайшие месяцы под эгидой Псковского музея, о жизни музейных филиалов.