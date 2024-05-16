Культура

Псковские ансамбли выступят на ВДНХ в Москве

Псковские ансамбли «Уграда» и «Очелье» выступят в Москве на ВДНХ на Всероссийском свадебном фестивале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по культуре Псковской области

18 мая на выставке «Россия» пройдет седьмой день фестиваля в тематике «Свадебные гуляния». На главной уличной сцене развернется настоящий праздник с народными песнями, танцами и свадебными обрядами.

Псковские коллективы пройдут по территории ВДНХ в торжественном свадебном шествии вместе с молодоженами из различных регионов России. В числе новобрачных будут и псковичи – Алена и Антон.

Фольклорный ансамбль «Уграда» и ансамбль русской народной песни «Очелье» выступят на главной сцене фестиваля. Они познакомят зрителей с лирическими, свадебными, хороводными, женскими плясовыми песнями, бытовавшими в старину в Псковской области, а также с песнями из репертуара известной усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой.

Гости свадебного фестиваля увидят отрывок из спектакля «Ванька-мечтатель» по мотивам народных сказок Псковской области. Выступление пройдет в павильоне №75.