Культура

Театральный фестиваль «Смотри 2024» открылся в Псковском районе

III Всероссийский театральный фестиваль любительских театральных коллективов «Смотри 2024» открылся в Родинском Доме Культуры в Псковском районе 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Видео: Родинский Дом Культуры / «ВКонтакте»

На сцену вышли 25 самых разноплановых спектаклей из различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Пушкин, Калуга, Оренбург, Сортавала, Псков. Также выступят коллективы из населенных пунктов Псковской области.

Организаторы отмечают, что фестиваль в этом году обещает быть особенным, ведь он несёт особое знамя для всех творческих людей - 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина.