Культура

Концерт в Изборске даст ансамбль русской музыки «Псков»

Концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдёт 18 мая в государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фотография Псковской областной филармонии (Кирилл Кожуков)

«Выступления ансамбля – это всегда яркие, запоминающиеся вокальные и инструментальные композиции. Традиционные домру, балалайку, баян дополняют клавишные, бас-гитара, колокола и ударные. Но главный инструмент ансамбля — гусли звончатые. Именно они придают звучанию ансамбля неповторимый колорит», - отметили в музее.

На праздничном концерте в Изборске выступят ведущие солисты-вокалисты – заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также молодая солистка, лауреат всероссийских конкурсов Елена Федина.

Концерт начнется в 19:15 во дворе выставочного зала музея-заповедника (улица Печорская, 37). После концерта состоится торжественное открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо преображения».