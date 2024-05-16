Культура

Школа молодых реставраторов вновь пройдет в Псковской области

Выездная школа молодых реставраторов «Наследники мастеров» вновь пройдет в Псковской области. С 20 по 27 мая более 10 студентов и молодых специалистов в области реставрации темперной живописи из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани соберутся в Печорах для изучения традиций Псковской иконописной школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В программе - лекции о сохранении темперной живописи с проведением мастер-класса. В рамках выездного пленэра в Псков участники проекта посетят Псковский музей-заповедник и копирут псковские иконы из экспозиции музея. Кроме того, под руководством наставников молодые специалисты напишут индивидуальные иконы в традициях Псковской иконописной школы.

В школе проводится обучение основным технологиям исследования, консервации и реставрации произведений темперной живописи: теория и практика; изучение традиций Псковской иконописной школы на подлинных памятниках. Участники проекта получают умения использовать профессиональную терминологию и принятые правила описания реставрируемого объекта; приобретают навыки в определении характера повреждений и деструкций, описании произведения искусства, ведения реставрационной документации.

В рамках проекта реализуется педагогический прием «от старших к младшим» через передачу знаний путем прямого контакта с практикующими специалистами архитекторами, реставраторами, художниками на «живом» объекте.

Организаторы школы: Союз реставраторов России, Псковская епархия, правительство Псковской области, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковский музей-заповедник, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и Научно-производственный центр по охране памятников.

Напомним, это уже 4-я школа молодых реставраторов на территории Псковской области.