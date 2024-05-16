Культура

Музейщиков наградили в преддверии профессионального праздника

Сотрудники музеев всего мира отметят свой профессиональный праздник – Международный день музеев 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПСковского музея-заповедника

Сегодня в торжественной обстановке во дворе Поганкиных палат член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила сотрудников музея, а также вручила грамоты и благодарности за высокие профессиональные достижения.

«Я абсолютно уверена, что нам необыкновенно повезло в жизни. Есть масса достойных профессий, вызывающих огромное уважение, но именно музейщики призваны защитить нашу русскость и культуру. Я безмерно рада, что Псковский музей зазвучал и показывает достойные результаты. Уверена, что он очень быстро выйдет на флагманские позиции, у него просто нет выбора. Я вас сердечно поздравляю и желаю крепкого здоровья и энтузиазма!» – сказала Светлана Мельникова.

Напоминаем, что завтра в честь праздника посещение всех объектов Псковского музея-заповедника бесплатно. Также пройдет всеми любимая акция «Ночь музеев» и стартует большой фестиваль «Музыкальная экспедиция».