Культура

«Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в Псковском музее-заповеднике 18 мая. Тематика мероприятия связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями.

В этом году события акции развернулись в самом сердце Псковского музея – в музейном дворике. Для гостей была подготовлена обширная и яркая программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, были задействованы Поганкины палаты, Картинная галерея и главное здание музея.

Специально к акции открылась уникальная выставка, проводились авторские экскурсии, работали всевозможные интерактивные и концертные площадки. Подробности – в фоторепортаже Александра Елисеева.