Псковский русский народный хор даст концерт 30 мая

Концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский народный хор» пройдет в Городском культурном центре города Пскова 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГКЦ.
Псковский русский народный хор представит концертную программу «Славься, край наш Псковский!», посвящённую псковскому региону, его истории, культуре и людям. В исполнении хора прозвучат как всем известные, так и малоизвестные произведения, объединённые общей темой любви к родному краю. Танцевальная группа представит премьерные номера в народном жанре.
«Программа станет настоящим праздником народной песни и хорового искусства, подарит зрителям незабываемые впечатления и укрепит чувство гордости и патриотизма за свою малую Родину», - подчеркнули в ГКЦ.
Начало в 19:00.