Культура

Светлана Мельникова: Музеи делают человека лучше и благороднее

Музеи - это благословенное место, они делают человека лучше и благороднее, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, обращаясь к гостям «Ночи музеев», которая проходит в музейном дворике сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие гости, это, конечно, не первый музейный праздник в моей жизни, и очень надеюсь, что не последний. И чем больше праздников проходит, тем больше я убеждаюсь в том, что музеи - это особое благословенное место. Музеи делают человека благороднее, лучше. И то, что вы сегодня здесь, - яркое тому подтверждение», - сказала Светлана Мельникова.

Она отметила, что Псков - особенный город, который «сплетен из любви и долга». «Отсюда равноапостольная княгиня Ольга несла православный крест. И мы - наследники этого величия», - подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника.

Светлана Мельникова напомнила, что 2024 год в России - Год семьи. И в этом году главная тема «Ночи музеев» в Псковском музее-заповеднике - преемственность поколений и семейные реликвии. Она анонсировала основные мероприятия акции и пожелала гостям хорошего вечера.