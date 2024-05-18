Светлана Мельникова: Музеи делают человека лучше и благороднее 

Музеи - это благословенное место, они делают человека лучше и благороднее, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, обращаясь к гостям «Ночи музеев», которая проходит в музейном дворике сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что Псков - особенный город, который «сплетен из любви и долга». «Отсюда равноапостольная княгиня Ольга несла православный крест. И мы - наследники этого величия», - подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника.
Светлана Мельникова напомнила, что 2024 год в России - Год семьи. И в этом году главная тема «Ночи музеев» в Псковском музее-заповеднике - преемственность поколений и семейные реликвии. Она анонсировала основные мероприятия акции и пожелала гостям хорошего вечера.