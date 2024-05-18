Культура

Княгиня Ольга и князь Довмонт встречают псковичей на «Ночи музеев»

Всероссийская акция «Ночь музеев» проходит в Псковском музее-заповеднике сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году главная тема «Ночи музеев» - преемственность поколений и семейные реликвии. События развернулись в музейном дворике. Также задействованы Поганкины палаты, Картинная галерея и главное здание музея.

Для гостей подготовили насыщенную программу, которая продолжится до 23.00.

Торжественное открытие акции помогли провести члены клуба исторической реконструкции «Орден», они устроили представление с участием исторических персонажей – княгини Ольги, князя Довмонта, купца Сергея Поганкина.

С 20.30 для желающих началась свободная работа выставок. В 21.00 планируется концерт кавер-группы «Красивая». А с 22:00 до 23:00 стартует ретро-дискотека, за пультом Dj Pop Off.