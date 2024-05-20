«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 мая.
Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин поговорили о Псковско-Ливонской войне (1406-1409 г.г.) и битве на Логозовицком поле (1407 г.).
Предыстория войны, силы и планы сторон, ход битвы на Логозовицком поле, итоги сражения и войны — об этом и многом другом в эфире.