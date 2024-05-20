Культура

Музей истории города Печоры отметил 75-летие

Филиал Псковского музея-заповедника - Музей истории города Печоры - отметил 75-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На торжественном мероприятии, посвященном круглой дате, коллег поздравила член совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, генеральный директор музея Светлана Мельникова.

«Для Псковского музея-заповедника очень важно и очень значимо, что в нашем составе есть такая замечательная жемчужина, как Музей истории города Печоры. С каждым днем этот музей набирает силу, ведь он любим и интересен. А самое главное, что сюда ходят дети. Это значит, что у нас большое будущее. Всех поздравляю с прекрасным красивым юбилеем!» - подчеркнула Светлана Мельникова.

Коллектив филиала в этот день приветствовали почетные гости и друзья музея. Особенно ценно, что посетили мероприятие люди, которые стояли у истоков его создания. Также к гостям обратилась заведующая филиалом Наталья Изборская.

«Для меня и для всего коллектива юбилейная дата волнительна, мы очень долго готовились. Впереди много планов. В этом году мы отмечаем столетие Дня русского просвещения, столетие Дней русской культуры, 85-летие певческих праздников и, конечно же, 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина. Выставки, посвященные некоторым из этих дат, уже работают. Остальные также найдут отражение в деятельности музея. Желаю успехов в творческой деятельности, терпения и удачи. С праздником!» - рассказала заведующая.

Завершился праздник выступлением вокалистов Анны и Павла Самсоновых вместе с ребятами из эстрадного хора «ЛаккиЛайк».

«Благодарим артистов за замечательное выступление. А коллег из Музея истории города Печоры поздравляем еще раз с праздником. Процветания и успехов!» - заключили в пресс-службе.