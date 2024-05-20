Культура

О безмене и точных приборах древности рассказали в музее-заповеднике «Изборск»

День метрологии – науки, изучающей измерения, методы и средства обеспечения их единства и способы достижения требуемой точности – отмечают 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фотографии: музее-заповедник «Изборск»

Разнообразные системы измерения существовали с глубокой древности, поскольку метрология определяет многие сферы человеческой жизни, связанные с мерами и весами: от торговли и кулинарии до строительства и систем навигации. Об истории измерительных приборов, находящихся в музее-заповедника «Изборск», рассказали в учреждении.

Изборск – один из древнейших русских городов, который был не только военным форпостом, защищавшим Северо-Запад Руси, но и являлся важным населенным пунктом на пути купцов «из варяг в греки». Торговые связи способствовали росту города, повышению благосостояния его жителей. Тот факт, что Изборск уже в раннем Средневековье был не рядовым поселением, а крупным торговым городом, подтверждают богатые данные археологических раскопок.

Ценные находки Изборского городища – плечико весов и весовые гирьки, служившие для измерения веса монет. Обнаружение этих предметов немаловажно для истории Изборска и свидетельствует о том, что в средние века в Изборске активно велась торговля.

Безмен – это группа ручных весов с неравным рычагом и противовесом, позволяющая производить взвешивание без использования гирь. Если говорить о старинном безмене, то прадедом всех современных моделей был нехитрый прибор, похожий на палку с нанесенной шкалой и утяжелением на одном конце и крюком на другом. Их устройство было простым, надежным и позволяло легко брать с собой в дальний путь.

Точная датировка появления безменов остается неизвестна и уходит в далекое прошлое. В России словом «безмен» часто обозначали не только весы, но и единицу массы в 2,5 фунта.

С развитием внешней торговли безмены быстро приобрели популярность и в России. По всей стране безменами взвешивали товары в лавках, на ярмарочных площадях и в домашнем хозяйстве. Народное творчество не обошло стороной и этот нехитрый прибор, складывая о нем загадки, например: «Сам худ, а голова с пуд», «Железная душа, не берет барыша».

В дальнейшем безменами называли также и пружинные весы, которые тоже широко применялись в быту и в торговле.

Безмены использовались изборянами вплоть до XX века, однако в торговых лавках большие мешки с сыпучим товаром можно было взвесить только на напольных весах.

Лечебное дело было напрямую связано с безошибочностью измерений. Точность дозировок, выписываемых врачом, можно было проверить на миниатюрных аптечных весах, для которых были сделаны специальные гирьки, хранившиеся в небольшой коробке.

Почта тоже не могла обойтись без метрологии. Почтовые весы использовались для измерения веса бумажных отправлений, писем весом до 100 грамм.

«Приглашаем познакомиться с историей предметов быта в экспозициях нашего музея-заповедника! Ждём вас в Изборске!» - призвали в музее.