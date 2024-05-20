Культура

Более 1200 человек посетили «Ночь музеев» в Псковском музее

Всероссийская акция «Ночь музеев» – одно из самых популярных и любимых псковичами музейных событий отгремела 18 мая в Псковском музее-заповеднике. Тематика Ночи была связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями. В этом году акция прошла особенно широко и масштабно – события Ночи в Псковском музее и его филиалах посетили более 1200 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Основные события акции развернулись в самом сердце Псковского музея – в музейном дворике. Для гостей была подготовлена обширная и яркая программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, были задействованы Поганкины палаты, Картинная галерея и главное здание музея.

«Я всегда говорила, что музей – это значительно больше, чем просто выставки и экспонаты. И сегодня я могу сказать, что абсолютно счастлива, потому что очень давно представляла себе такую картинку, что здесь, во дворике Поганкиных палат, было бы именно так. Чтобы было много детей, молодежи, людей среднего и пожилого возраста, и всем им было чем заняться. Оглядываясь вокруг, я вижу такие радостные, потрясающие лица – это самое большое удовольствие для музейного сотрудника», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

События Ночи начались в музейном дворике, где под открытым небом работало множество интерактивных площадок на любой вкус: «Купеческий двор», «Стрелецкие потехи», «Копейный тир», «Семейный сервиз», «Союзмультфильм», «Детство Ратибора», «Старый дворик», пленэр «Любимая игрушка», «Семейный герб». Здесь занятие по душе себе нашли как юные гости музея, так и их родители.

Параллельно с работой площадок проходили мини-экскурсии по залам Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания музея. Участники экскурсий «Веками вместе», «Все по Домострою», «Случилось нам пожить в Париже», «Я приглашаю Вас в музей», «Портреты предков на стенах…» и «Возрождение энкаустики» увидели уникальные экспонаты из фондов музея, которые были впервые представлены публике в рамках акции, а также по-новому взглянули на знакомые залы, открыв для себя их содержание с другой, весьма неожиданной стороны.

Одной из главных смысловых точек Ночи музеев 2024 стала новая выставка семейных реликвий, которая открылась в Поганкиных палатах специально для гостей акции. Сразу в нескольких залах были представлены реликвии, которые помогут проследить преемственность поколений наших предков с древности до конца XX века. Разделы выставки посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидели помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.

В 20:30 началась торжественная программа открытия праздника с участием исторических персонажей, имена которых знакомы каждому псковичу. Княгиня Ольга и купец Сергей Поганкин приветствовали гостей и давали им свои отечески-материнские наставления. С приветственным словом к гостям также обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она поблагодарила всех собравшихся и пожелала гостям, чтобы эта музейная ночь осталась в их сердцах и памяти навсегда.

Ярким элементом программы открытия стало театрализованное представление в исполнении членов клуба исторической реконструкции «Орден», которые устроили для гостей показательное сражение и дефиле исторических костюмов. На протяжение всей акции в музейном дворике работал кейтеринг от партнеров акции – фудтрак кондитерского дома «Себежанка» и «Лавка купца Лапина».

Настоящей изюминкой Ночи стал яркий и такой ламповый концерт кавер-группы «Красивая», который радовал гостей в наступающих сумерках. А после концерта для самых стойких началась зажигательная ретро-дискотека, где каждый услышал знакомые сердцу и любимые хиты.