Культура

«Живопись при помощи тканей»: выставка петербургской художницы открылась в Пскове

Выставка текстильных композиций художника из Санкт-Петербурга Татьяны Маркеловой открылась в Доме ремесел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

«Татьяна Маркелова – художник из Санкт-Петербурга, которого знает и любит псковский зритель. Текстильные композиции художницы очаровывают гармонией и глубиной цветового решения, добротой и юмором в трактовке сюжета и персонажей. Творчество художницы опирается на древние традиции. Более 30 лет Татьяна Маркелова занимается лоскутной пластикой, а началось все с желания сотворить живопись при помощи тканей. На её картинах расцветают деревья, встречаются невиданные звери, поют ангелы, оберегая нашу землю», – рассказали в ТИЦ.

Выставка открыта до 18 июня. Время работы выставочного зала на улице Некрасова, 8: понедельник – пятница 10.00-17.00; суббота 12.00-18.00.